台中》樹木遮到選舉看板？黃淑芬籲揪出亂砍樹真凶

2018年10月23日 15:07 中時 盧金足

台中市府建設局表示，遭不當修剪的行道樹是樟樹，樹冠葉片被大量修剪，破壞原有樹型。（盧金足攝）

台中市西屯區市政路與黎明路口的路樹慘遭砍頭，由於上面剛好懸掛市議員候選人黃淑芬的競選看板，網友質疑是因樹幹遮到看板慘遭過度修剪，黃淑芬喊冤自清。（盧金足攝）

網路傳出台中市西屯區黎明路上的路樹，疑因市議員候選人為懸掛選舉看板被砍頭，由於上面剛好高掛市議員黃淑芬的選舉看板遭到影射之災，黃淑芬23日氣憤表示，被嚴重抹黑，希望警方盡速找出砍樹真凶。對此，台中市府建設局表示，遭不當修剪的行道樹是樟樹，樹冠葉片被大量修剪，已破壞原有樹型。台中市警察局第六分局初步調查，已掌握可疑人、車，正進一步偵辦中。

最近有網友在網路貼文表示，位在西屯區市政路與黎明路口的路樹慘遭砍頭，由於上面剛好懸掛黃淑芬的競選看板，質疑黃淑芬是因為樹幹遮到看板修剪。

黃淑芬今天出面澄清表示，砍樹嫁禍於她，造成嚴重的影射誤傳，「砍樹絕非黃淑芬競選團隊所為！」已請求警方調查，揪出砍樹凶手，希望網友不要傳播錯誤訊息，以免觸法。

「保護樹木全民都是糾察隊，自己更是護樹急先鋒！」黃淑芬說，今年八月即針對南屯區懷德街小康公有零售市場前路樹被腰斬，第一時間趕到現場，要求市府權責單位盡速依法處理，避免市民共有的綠樹被亂砍。

黃淑芬投入西屯區市議員選舉，選戰激烈，現又遭影射疑因樹木遮到看板視線砍樹，讓她憤憤不平，強調保護樹木是全民共識，有許多護樹志工不斷的努力，更有民間社團投入保護樹木的工作，她和廣大的護樹志工站在一起，為保護樹木繼續努力。

台中市政府建設局表示，針對西屯區市政路近黎明路口人行道路樹遭不明人士不當修剪，22日接獲通報後，立即報案並派員至現場了解，遭不當修剪的行道樹是樟樹，樹冠葉片被大量修剪，僅剩側邊留有樹葉，修剪手法粗糙。

建設局指出，未經申請許可擅自修剪行道樹，依《台中市公園及行道樹管理自治條例》規定，可裁處2000元至8萬元罰鍰，該案將持續追查行為人，呼籲民眾勿以身試法。

對此，台中市警察局第六分局表示，經初步調查，已掌握可疑人、車，正進一步偵辦中。

(中時 )