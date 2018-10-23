蘇東坡名畫消失近百年 秋拍上看17億台幣

蘇東坡名畫《木石圖》11月即將秋拍，此為局部畫作。(翻攝自香港佳士德官網)

友善列印
中時電子報
徐秀娥/綜合報導

蘇東坡是中國歷史上最富盛名的大文豪之一，他傳世的書畫藝術作品極少，一旦出現在拍賣市場，往往成為藏家鎖定的目標。他消失近百年的名畫《木石圖》，最近重出決湖，11月將在香港佳士德秋拍，粗估此畫至少有拍出7億台幣的身價。

蘇東坡的畫畫作品傳世不到10件，台灣民眾最為熟悉的作品是《寒食帖》，目前收藏在台北故宮。而他的畫作僅知《木石圖》(又稱枯木怪石圖》)和《瀟湘竹石圖》兩幅流傳下來。

聯合報報導，佳士得亞洲區總裁魏蔚昨日來台，透露赴日徵集此畫的過程。他說，《瀟湘竹石圖」和《木石圖》原由中國美術館珍藏，後來輾轉為軍閥吳佩孚秘書長白堅夫所購，但《木石圖》卻消失近百年，盛傳該畫盛傳流至日本，原因是白堅夫妻子是日本人。

魏蔚透露，今年春赴日本徵集拍品時，意外接到一位神秘藏家致電，他表示手上有蘇東坡的《木石圖》，想委託佳士得拍賣。當時有位中國書畫專家在當地看到那幅畫，以「全身發抖寒毛直豎」話語，形容見到真跡時的感受。這位藏家並未揭露自己的身分，只說畫作是爺爺留下來的。魏蔚說，從藏家的背景來看，與北京故宮書畫鑑定大家徐邦達的說法一致，更驗證此畫的真實性。

2010年黃庭堅《砥柱銘》曾以19.6億台幣拍出，創下中國書畫拍賣紀錄，同為「北宋四大家」的蘇東坡名畫《木石圖》，目前上看17億台幣，它有無可能挑戰這項記錄，隨著中國經濟勢力崛起的中國大陸買家，也許會有令人意外的出手。

(中時電子報)

知名實況主大爆走！飆粗：普悠瑪… 誰讓新北病床不足 朱立倫；就是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。