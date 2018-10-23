蘇東坡名畫消失近百年 秋拍上看17億台幣

2018年10月23日 15:22 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

蘇東坡是中國歷史上最富盛名的大文豪之一，他傳世的書畫藝術作品極少，一旦出現在拍賣市場，往往成為藏家鎖定的目標。他消失近百年的名畫《木石圖》，最近重出決湖，11月將在香港佳士德秋拍，粗估此畫至少有拍出7億台幣的身價。

蘇東坡的畫畫作品傳世不到10件，台灣民眾最為熟悉的作品是《寒食帖》，目前收藏在台北故宮。而他的畫作僅知《木石圖》(又稱枯木怪石圖》)和《瀟湘竹石圖》兩幅流傳下來。

聯合報報導，佳士得亞洲區總裁魏蔚昨日來台，透露赴日徵集此畫的過程。他說，《瀟湘竹石圖」和《木石圖》原由中國美術館珍藏，後來輾轉為軍閥吳佩孚秘書長白堅夫所購，但《木石圖》卻消失近百年，盛傳該畫盛傳流至日本，原因是白堅夫妻子是日本人。

魏蔚透露，今年春赴日本徵集拍品時，意外接到一位神秘藏家致電，他表示手上有蘇東坡的《木石圖》，想委託佳士得拍賣。當時有位中國書畫專家在當地看到那幅畫，以「全身發抖寒毛直豎」話語，形容見到真跡時的感受。這位藏家並未揭露自己的身分，只說畫作是爺爺留下來的。魏蔚說，從藏家的背景來看，與北京故宮書畫鑑定大家徐邦達的說法一致，更驗證此畫的真實性。

2010年黃庭堅《砥柱銘》曾以19.6億台幣拍出，創下中國書畫拍賣紀錄，同為「北宋四大家」的蘇東坡名畫《木石圖》，目前上看17億台幣，它有無可能挑戰這項記錄，隨著中國經濟勢力崛起的中國大陸買家，也許會有令人意外的出手。

(中時電子報)