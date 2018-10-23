流感重症創5年同期新高 10個月女嬰年紀最小

2018年10月23日 15:18 中時 陳志祥

10月15日開打的公費流感疫苗民眾反應踴躍，前7天已經用掉131萬6633劑，只是眾手腳還是不夠快，10月以來已有35例流感併發重症，年紀最小是年生10個月女嬰，重症病例創下5年來同期新高紀錄！

疾管署監測資料顯示，上周（10月14日至10月20日）類流感門急診就診計5萬798人次，與前一周持平，且較9月就診人次為低。近4周累計26起流感群聚案件，校園群聚14起最多，占有54％。

從今年10月1日算起的流行季，已經累計35例流感併發重症確定病例，上周重症病例較前一周（17例）倍增，感染型別以H3N2為多、共有19例、佔54％，疾管署研判主因來自9月曾有一波流感小高峰的延續。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年流感併發重症個案年齡從10個月至87歲，集中在10月上、中旬發病，其中年齡最小的是10個月大的女嬰，家住台灣中部，因有抽筋現象送進加護病房，經檢驗感染H3N2。

疾管署統計，今年公費流感疫苗開打7天已經施打131萬36633劑，其中成人126萬743劑、3歲以下幼兒5萬5890劑，學齡前幼童接種率較低，曾接種過與未曾接種過的幼兒接種率分別為14.55％與4.37％。

由於學齡前幼兒扺抗力差，群體生活較有頻繁近距離接觸，算是感染流感的高危險群，疾管署副署長莊人祥指出，這個族群應有116萬人接種，現在才接種10萬3000多人，就算預期至少5成的接種率，已接種數字仍然偏低。

(中時 )