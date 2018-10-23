柯P說不選總統 新勇哥物語：柯如何保證都不能信

2018年10月23日 15:24 中時 曾薏蘋

台北市長柯文哲一直表態不選總統，前總統陳水扁今在「新勇哥物語」指出，柯文哲說「真的很不想選」就是要選的意思；他強調，「柯如何保證都不能信！」

內容還指出，「柯市長說台灣是美中兩大强權間的籌碼，台湾只是貨架上的商品，我們自己要有清楚的認識。」勇哥表示，「台灣如果是商品，市長就不是東西！」

「新勇哥物語」-267全文

—柯文哲說他真的很不想選（總統），就是要選的意思！？

勇弟：美國彭博新聞2018.10.19刊登專訪柯文哲市長的文章。柯市長有些談話的背後意義，可以分享嗎？

勇哥：有時候聽柯市長說話，會很累。好比所謂「裝病說」，如果將談話內容再三細聽，則剛好相反。柯市長說的是，根本不用裝病，本來沒病，是進去之後關出病來的！

勇弟：柯市長說台灣是美中兩大强權間的籌碼，台湾只是貨架上的商品，我們自己要有清楚的認識。

勇哥：台灣如果是商品，市長就不是東西！？台灣雖小卻是主權獨立的偉大國家。美中兩強都打台灣牌，更顯台灣在國際戰略地位的重要。中國最「愛」台灣，美國不會放棄台灣。美台是最佳的戰略夥伴、價值夥伴和安全夥伴。

勇弟：當被問到是否認為川普可能出賣台灣時，柯市長毫不遲疑地回答：‘Of course （當然）‘。

勇哥：1895年，中國出賣過台灣。美國現在則保護台灣。台灣跟美國買武器，兼買保險。台灣人民必需自立自強，團結真有力，才不怕被出賣！但要注意的是，台北市長沒有權力出賣台灣，台灣總統則是有可能的！

勇弟：被問到是否參選總統時，柯市長表示他真的很不想選，要不是這個國家這麼不正常，⋯。

勇哥：「真的很不想選」就是要選的意思。如果連任失敗，柯文哲一定參選2020總統。如果連任成功，2018是2020的前哨戰，一個人打敗藍綠二大黨，更是夯到最高點！柯如何保證都不能信！？

(中時 )