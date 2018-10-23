北市公宅跳票 藍綠連番批判柯文哲推責任

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲「4年2萬戶」公宅確定跳票，又提到政策推遲是因為民眾反對、議會杯葛，引發藍綠陣營質疑。國民黨台北市長候選人丁守中競選辦公室發言人詹為元也說，柯文哲面對自己公宅政策一再跳票，完全不會不好意思，還大放厥辭暢談自己公宅政績，千錯萬錯又都是別人的錯，只是在推卸責任罷了。

國民黨台北市議員王鴻薇則批評，柯文哲無法兌現政策支票，一下怪居民、一下怪議會，相較之下，前市長郝龍斌過去也碰到同樣問題，當時市府是以耐心與專業不斷與民眾溝通而化解爭議。哪像柯市府隨便開支票又譏笑別人，自己也沒做多好。態度擺明「跳票就跳票」，兩手一攤，這是政治人物誠信問題。

詹為元也說，柯文哲牛皮吹不破，明明任內完工的公宅，全部都是郝龍斌任內完成規畫或發包，他的工作只是去剪綵，居然還敢大言不慚地拿前朝來比，狂吹自己四年已經完工和施工中的公宅戶數是前朝八年的4.3倍。這種「狼來了」的施政方式，難怪選民會對政治人物兌現政見沒信心。

民進黨北市議員何志偉則質疑，議會沒有杯葛過公宅興建，不讓市府蓋公宅，只要求柯文哲在興建前做好充分溝通，聆聽居民需求；柯文哲只是再把責任往外推。公宅興建更不是只有「要」或「不要」兩個選擇。

(中時電子報)

柯文哲自誇公宅成績勝前朝？郝龍… 活動結束議員才收到公文挨批螺絲…

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