MLB》紅襪玩哪招？金手套外野手準備移防二壘

2018年10月23日 15:34 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

紅襪金手套右外野手貝茲因應世界大賽作客國聯主場，近期開始練習二壘守備。（美聯社）

今年季後賽屢屢在牆邊「旱地拔蔥」沒收全壘打，紅襪貝茲（Mookie Betts）被認為是當今最強的右外野手之一。然而在世界大賽開打前夕，這位兩屆外野金手套得主卻連3天練習二壘守備，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）在玩哪招呢？

答案很簡單，世界大賽第3至5戰移師道奇的洛杉磯主場，因應國聯主場沒有DH（投手指定打擊）制，紅襪準備讓強打傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez）擔任外野手，身手全能的貝茲成為調度活棋。

「只要確保能夠搞定一切，我什麼事情都願意幹。」貝茲說：「目前我還不擔心，先守好右外野，球來就接，還有進攻上多得幾分就好了。狀況要來自然會來，如果不來，我就更不用擔心了。」

貝茲在美聯冠軍賽展現驚人彈性，兩度沒收太空人的全壘打。（路透資料照）

貝茲於2014年的菜鳥球季，曾經守過14場二壘，此後3季就沒守過。過去兩年他都守右外野，連續贏得兩屆美聯金手套。今年貝茲只擔任過6局的二壘手，那是因為8月3日對洋基之戰，金斯勒（Ian Kinsler）中途傷退，才由貝茲客串。

在世界大賽將球員放在他不熟悉的守備位置相當罕見，但也不是沒有前例。2016年印地安人就有過類似情況，把當年職司DH的C.桑塔納（Carlos Santana）擔任兩場先發左外野手。那也是從1931年以來，首次有球隊敢在世界大賽中，把球員放在一個他從未守過的位置先發。

對了，2016年世界大賽最終由小熊奪冠，破了百年無冕的「山羊魔咒」。

貝茲對二壘不是「完全」陌生，但始終是個風險，尤其他是防守最頂尖的外野手。另外，包括季後賽在內，紅襪今年外野以貝寧坦迪（Andrew Benintendi）、小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、貝茲先發時，戰績是72勝25敗、勝率74％，要否冒險拆散這組「鐵三角」，也考驗柯拉的判斷。

(中時電子報)