統神哥「國動」嗆：壓死你們這些狗畜生 網友灌爆張家兄弟臉書

知名電玩實況主張家兄弟統神（左）與國動（右），其中哥哥國動怒嗆普悠瑪傷者死好。（圖／翻攝自張家兄弟臉書）

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中時電子報
／綜合報導

電玩實況主「張家兄弟」在網路上人氣超高，弟弟「亞洲統神」張嘉航更是接遍代言人氣甚高，哥哥「國動」也跟著他擁有高人氣，但近日他被問到「普悠瑪出軌需要輸血，你可以捐血嗎？」時，卻失控怒嗆：「那些人都死好啦！普悠瑪的人都死好、都活該！」、「壓死你們這些狗畜生」，不只嚇壞網友，也讓兩兄弟臉書被灌爆，網友爆氣嗆「不要在路上被我遇到」。

國動爆走怒嗆「那些人都活該！愛搭普悠瑪，死好！」。（圖／翻攝自國動臉書）

電玩實況主「張葦航-國動」昨（22）晚在電玩實況聊天室中，有粉絲詢問普悠瑪事件「你可以捐血嗎？」，想不到國動竟突然大爆走，狂嗆：「那些人都活該！愛搭普悠瑪，死好！」、「怪你們窮，沒錢買車，爽了沒？X你娘，不要問我台灣賤畜的問題！都是些賤人」。

可怕言論不只讓網友抓狂，張家兄弟臉書更被灌爆。（圖／翻攝自YouTube）

國動也罵台鐵工作人員「驗鐵軌也不認真啊、上班也不認真啊，活該出軌啊，怪誰？都去死死好……台灣人都狗屎！……最好飛機也掉一掉，X的壓死你們這些狗畜生。」最後還撂話：「上新聞就上新聞啊怎樣，不爽告我啊！」

此言論立刻在網路延燒引起公憤，網友也錄下影片，要大家不要再支持他與弟弟統神，兩人臉書也被灌爆，網友紛紛表示：「出來面對啊!!!想紅想翻天了喔」、「不要連累統神」、「兩個一起出來跪著道歉」、「消費罹難者，你什麼意思」。

(中時電子報)

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