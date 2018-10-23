高雄》韓國瑜網路聲量大 徐佳青：下重金成本

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中時

高雄市長選舉陷入激戰，國民黨候選人韓國瑜網路聲量超高，民進黨副秘書長徐佳青今接受電台專訪表示，「韓國瑜下很多重金成本。」至於民進黨候選人陳其邁與韓國瑜的差距？徐佳青說，「差距還有穩穩一段。」

徐佳青今與國民黨文傳會副主委黃子哲上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻訪問，談到韓、陳選情，徐佳青說，陳其邁這次打法的基礎和前高雄市長陳菊選連任時是不一樣的；這次重新開始，陳其邁一開始想在陳菊的基礎上打冷選戰，沒想到韓國瑜把選戰一一炒熱，沒迅速回防就會變成一冷一熱。

徐佳青說，9月下旬民進黨開始意識到冷熱差異，藍軍很熱表態率很高，綠軍覺得陳其邁很穩就會表態率偏低，來回之間看起來就會互有消長。

提到韓國瑜網路聲量很大，徐佳青說，韓國瑜下很多重金成本，有一次她和韓國瑜一起上節目，下節目後她的臉書就被洗版，很多帳號一看就是境外的。

徐佳青表示，選戰最後一段加溫的關鍵是，怎麼把支持者熱情跟執政認同強力催化出來。

至於新北市選情，徐佳青說，國民黨新北市長參選人侯友宜也是一開始覺得基礎很穩，想要打冷選戰，但民進黨新北市長參選人蘇貞昌急起直追，冷熱之間就把距離拉近，且侯友宜最近犯了兩個錯誤，一個是拒絕雙北市長青年論壇，另一個是不辯論把唯一政見壓在深澳電廠。

徐佳青表示，中台灣以北要強化，南台灣要大力穩住，只是面對對手太過冷的打法要修正，以及對網軍回應要積極面對。

(中時 )

活動結束議員才收到公文挨批螺絲…

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