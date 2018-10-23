培育智慧機械人才三菱.朝陽締約合作

2018年10月23日 15:51 中時 林欣儀

台灣三菱電機捐贈朝陽科大價值百萬元的「CNC智能化設計實驗平台」，讓師生教學能接軌產業。(林欣儀攝)

協助培育中台灣智慧機械產業所需IT人才，台灣三菱電機公司捐贈價值百萬的「CNC智能化設計實驗平台」給朝陽科技大學，雙方並締結產學合作，期許未來能攜手開發智能化軟體與應用服務，同時接軌產、學，讓學生就業後不會有學、用落差。

朝陽科技大學校長鄭道明、台灣三菱電機董事長花岡尚夫分別代表學校與企業進行產學合作締約，花岡尚夫並拿起特製實驗平台圖樣送給學校，而為感謝台灣三菱捐贈，校方也致贈紀念品與感謝狀，盼開啟雙方良好合作。

花岡尚夫表示，當初在選定捐贈學校時，特別針對在智慧製造方面有良好技術、可培育優秀人才的學校洽談，因台灣政府近幾年全力推廣智慧機械製造，極需要IT人才，透過捐贈實驗平台盼對學生在軟體設計方面的實作課程有幫助，也協助學校培育產業所需人才。

花岡尚夫說，朝陽科大在影像相關資訊科技的發展有好技術，藉由產學合作模式，雙方未來將加強影像辨識技術的發展，也盼為台灣智慧製造與智慧機械領域貢獻心力。

鄭道明指出，朝陽科大在人工智慧、人臉辨識與大數據的收集、分析很在行，而許多傳統機台必須要升格為智能製造與控制機台，就必須要有智能平台，透過與三菱電機合作，除可培養學生就業所需能力，也讓人才符合業界需求。

(中時 )