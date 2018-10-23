《能源大小事 鳳馨幫你問明白》核廢問題的面對與解決

2018年10月23日 19:30 中時電子報 綜合報導

蘭嶼貯存場為一座位於臺灣臺東縣蘭嶼鄉的低放射性核廢料貯存場，是臺灣唯一的專門核廢料貯存場。該貯存場用以接收台電公司旗下之核一、核二、核三發電廠以及全臺各醫學、農業、工業、學術研究機構所產生出的低放射性核廢料。目前因廠區容量早在1996年即用罄，因此已停止接收核廢料儲存。（中時資料照）

「核廢料放你家啦！」，覺得這句話非常耳熟嗎？即使是一句短短的吐槽，這其中仍有個詞彙必須正名，有個觀念必須糾正。核廢料其實是「放射性廢棄物」的俗稱，可區分成兩類，一是高階核廢，另一則是低階核廢，基於嚴苛的安全管制要求，這兩類核廢都不可能任意放置到私人處所。事實上，在專業的黃慶村博士眼中，核廢問題向來都不是問題，關鍵是它們如何被處理。

不過，在深入瞭解兩類核廢處理的選項之前，你是否更好奇高階與低階核廢到底是如何分類的？未來的最佳處理方式是什麼？現在的處理方式又是什麼？只有核電廠會產出核廢料嗎？蘭嶼貯存場裡面的核廢究竟是哪一類？為什麼是蘭嶼？如果這些都是已經困擾你很久的問題，這一集絕對非看不可！

10月23日（週二）晚間8時至9時

來賓：前放射性物料管理局局長 黃慶村 博士

主持人：陳鳳馨

本系列直播的播出時間為每週二、四、六晚間的8時至9時，製作單位特別邀請了十多位向來關注能源、環境、核能安全與核廢處理的學者專家，包括黃修、王明鉅、陳立誠、張善政、魏國彥、王京明、王伯輝、黃其君、蔡春鴻、李敏、葉宗洸、許榮鈞、黃慶村等人，還有以核養綠公投連署活動志工群、街頭受訪民眾，一起來關心能源的大小事以及國家的未來。

(中時電子報)