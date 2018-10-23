台中新增4例登革熱 疫情結束關鍵在……

2018年10月23日 15:59 中時 陳志祥

疾病管制署公布今（23）日公布國內新增4例本土登革熱病例，個案全部住在台中市，罕見登革熱的台中市今年疫情卻一直爆不停，目前台中市已經累計89例，高居全台之冠，病例數接近破百。

已有43例登革熱病例的新北市近期未見新增病例，台中市卻爆不完，散發病例層出不窮，疾管署副署長莊人祥說，消滅登革熱疫情還需要一段時間，他預估現在整體疫情沒有太大問題，新北市觀察期落在11月2日、台中市是11月15日。

上周台中市新增本土個案為3男1女，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住東區東信里、太平區新城里、太平區勤益里及大里區永隆里，發病日在10月9日至18日之間。

其中太平區勤益里個案與日前公布的太平區坪林里個案潛伏期間活動史具地緣相關性，研判為一起群聚事件。今年截至目前國內共計157例登革熱本土病例，台中市89例最多。

國內上周新增6例境外移入病例，感染地為柬埔寨3例，緬甸、越南與中國大陸（廣東省）各1例；今年以來已經累計241例境外移入病例，近1個月個案感染國家以柬埔寨、越南與菲律賓等東南亞國家為多。

另外，中國大陸廣東省近期登革熱疫情已進入流行高峰期，病例由8月的204例上升至9月的948例，今年疫情較2015年至2017年同期平均病例數明顯升高，有關當局已宣布當地進入登革熱流行高峰期。

莊人祥提醒，計劃前往登革熱流行地區的民眾應落實防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早通報、診斷與防治作為的執行，避免疫情在國內社區傳播。

(中時 )