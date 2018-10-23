北市衛生局抽驗生鮮蔬果 10件不符規定

2018年10月23日 15:59 中時 吳堂靖

北市衛生局赴蔬果零售業者、超市、果菜批發市場等處抽驗生鮮蔬果，計檢驗374項殘留農藥含量，9月共計抽驗91件蔬果產品，發現10件不符合規定，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦。

衛生局表示，此次抽驗91件蔬果產品，檢驗結果「秋葵」及「蚵白菜」各1件檢出3項殘留農藥；「百香果」、「菜豆」、「黃秋葵」、「芥藍菜」各1件檢出2項殘留農藥；「密枝楊桃」、「泰國短蘆筍」、「蚵白菜」、「火龍果」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，另已通知北農依「北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，減少及降低農藥的殘留。

(中時 )