豪宅大樓誤用KYB造假制震器 南市藍營議員要求清查公布

2018年10月23日 16:30 中時 洪榮志

日本制震器大廠KYB驚傳抗震數據造假，還在0206強震後熱銷台南上千組，導致多棟豪宅大樓誤用，引發多位藍營台南市議員關切，23日要求市府清查、公布名單，並向日方求償。市府回應說，已配合營建署請台南的結構技師及不動產公會自主檢查，目前以大樓為優先。

市議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑與蔡育輝表示，在民進黨長年洗腦下，台灣人都認為日本製造、品質保證；殊不知，不少日本人將最差的商品外銷，台灣更是最大受害者。像日商菸廠設在台南、竄改標籤的日本菸也銷台灣、黑心的核災食品也售台，現在連日本制震器KYB都造假，全球唯一外銷的國家居然也是台灣。

藍營議員指出，0206大地震台南死傷慘重，讓鄉親重視住的安全議題，豪宅、大樓只要打著制震，價格就比一般住宅高。如今日本媒體揭露日本制震器KYB造假，台灣是唯一受害國家，台南熱銷1000多組，媒體批露的豪宅目前得知有3家中鏢，不知還有多少尚未曝光？

議員們還拿著制震器的圖樣手板，詢問在場的工務局官員說，KYB制震器造假，竄改油壓阻尼器品質檢測數據，誤差超過40％，全日本有1000多棟住宅、醫療院所、車站、羽田機場和東京晴空塔都使用造假的制震器，如果全部更新都要等到2020年，那台灣呢？究竟有多少豪宅大樓受害？有沒有醫院、車站和機場中鏢？工務局查清楚了嗎？

工務局建築管理科長簡莉莎答說，經清查，市府相關工程都沒有採用日本KYB制震器，照顧住宅也沒使用，也已要求台南的結構技師和不動產公會進行自主檢查，目前以大樓優先，至於補強部分，工務局有組查核小組，成員包括土木技師與結構技師，查核結果會送營建署。

議員們強調，日本KYB制震器造假，這是攸關人民生命財產的重大公共安全問題，工務局清查結果一定要公告；尤其大樓建築裝了假的制震器要更新，一定要拆除大樓外牆，大樓主體結構一定會受到損害，為防台南再成地震重災區，請政府相關單位總體檢，並應主動向日本求償。

(中時 )