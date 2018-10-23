人行擬提供100億人民幣 民企發債提供增信支援

2018年10月23日 16:31 工商 李書良

新浪網23日援引報導稱，中國人民銀行計畫向中債信用增進公司提供100億元人民幣，為民企發債提供增信支援。

中債信用增進投資股份有限公司是中國首家專業債券信用增進機構。2009年9月21日，在中國人民銀行的指導下，中國銀行間市場交易商協會聯合中國石油、國網英大國際控股集團、中國中化、北京國有資本經營管理中心、首鋼總公司、中銀投資資產管理有限公司共同發起。

中債信用增進投資公司總部位在北京，註冊資本金60億元人民幣，主要經營範圍包括：企業信用增進服務、信用產品的創設和交易、資產管理、投資諮詢等。

本月22日，中國國務院常務會議決定設立民營企業債券融資支援工具，以市場化方式支援民營企業債券融資。之後，人行發布公告「設立民營企業債券融資支援工具，毫不動搖支援民營經濟發展」，對民營企業債券融資支持工具有更具體的安排。

分析人士表示，在當前中國民企信用風險暴露高發期，市場高度關注民營企業債券融資支援工具的運用，以及未來潛在的受益主體。

而所謂的「民營企業債券融資支持工具」為由中國人民銀行運用再貸款提供部分初始資金，由專業機構進行市場化運作，透過出售信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支援暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資。

(工商 )