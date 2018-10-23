人行擬提供100億人民幣 民企發債提供增信支援

友善列印
工商

新浪網23日援引報導稱，中國人民銀行計畫向中債信用增進公司提供100億元人民幣，為民企發債提供增信支援。

中債信用增進投資股份有限公司是中國首家專業債券信用增進機構。2009年9月21日，在中國人民銀行的指導下，中國銀行間市場交易商協會聯合中國石油、國網英大國際控股集團、中國中化、北京國有資本經營管理中心、首鋼總公司、中銀投資資產管理有限公司共同發起。

中債信用增進投資公司總部位在北京，註冊資本金60億元人民幣，主要經營範圍包括：企業信用增進服務、信用產品的創設和交易、資產管理、投資諮詢等。

本月22日，中國國務院常務會議決定設立民營企業債券融資支援工具，以市場化方式支援民營企業債券融資。之後，人行發布公告「設立民營企業債券融資支援工具，毫不動搖支援民營經濟發展」，對民營企業債券融資支持工具有更具體的安排。

分析人士表示，在當前中國民企信用風險暴露高發期，市場高度關注民營企業債券融資支援工具的運用，以及未來潛在的受益主體。

而所謂的「民營企業債券融資支持工具」為由中國人民銀行運用再貸款提供部分初始資金，由專業機構進行市場化運作，透過出售信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支援暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資。

(工商 )

全球最大對沖基金橋水成立 陸首… 漢能薄膜發電獲大股東提私有化 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。