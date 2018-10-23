台中市和平區公所舉行各候選人反賄選宣誓大會

2018年10月23日 16:17 中時 陳世宗

和平區長林建堂（右六）率領區民代表、里長候選人等，於區公所1樓大廳共同簽署反賄選宣言；由政風室主任丁國煒（左一）等人共同為簽署見證。（陳世宗攝）

台中市和平區公職人員反賄選宣誓，強調如有違反誓言願受最嚴厲法律制裁、鄰里鄉親道德譴責！（陳世宗攝）

台中市和平區公所為落實民主法治精神，喚起選民積極主動反賄選的信念！

23日舉行107年地方公職人員選舉反賄選宣誓大會。由區長林建堂率領區民代表、里長候選人等，於區公所1樓大廳共同宣誓反賄選的決心；由公所政風室主任丁國煒及在場區民共同為簽署見證。

和平區公所區長林建堂強調，乾淨選風、清廉從政是他一路走來從政理念，希望所有區民朋友一起來反賄選、不要賣票，候選人也不要買票；希望全民站出來，共同建立原鄉成為公平、公正、安全的選舉環境。

參與反賄選宣誓大會的與會人員，有區民代表候選人管慧莉、徐裕傑、楊淑青、羅清輝、陳志勇、蕭有祥、林永智，及里長候選人李明毅、張陽生、吳健錫、蔡金火、林春安等，共同宣誓反賄選的決心。

宣誓大會後，由區長林建堂、區民代表及里長候選人等，共同簽署反賄選宣言；現場由公所政風室主任丁國煒及在場區民共同為簽署見證；政風室呼籲全民反賄選，檢舉專線0800-024-099#4或110

(中時 )