曉照雅林畫展 四個女人的花鳥魚蟲

2018年10月23日 16:17 中時電子報 綜合報導

鳥趣。(殷曉虹/畫)

花自芬芳 鳥自鳴。(林笑/畫)

曉照雅林是四個大女孩的名字縮影，也是一段美麗故事的開始。初曉的日照，灑在一片幽雅的樹林裡，多美的一幅圖畫，卻是來自不同境界的四個大女孩，不約而同的一起在林永明老師的指導下，學習工筆彩墨畫，經過日與夜的堆砌，經過年與月的洗鍊，將工筆花鳥的學習成果舉辦聯展，四位畫者有各自的表現，呈現出多樣的面貌，展現出她們心中花鳥最美的姿態與感動。

殷曉虹，俐落的家庭主婦，每天在柴米油鹽中，想著買一個新鍋，上一堂廚藝美食課，燒一桌色香味俱全的佳餚，滿足全家人的味蕾。念著陽台上的九重葛開了沒？今年的春石斛會開滿牆面嗎？那對每日高歌一曲的白頭翁會不會又來偷吃蘭花的花苞？也念著明天去賞白鷺鷥的優雅還是老鷹的雄姿？｢鳥趣｣是她在創作過程中，驚喜的收穫，為了尋求一隻適合的鳥兒配在圖畫中，把電腦中夫妻倆歷年拍攝的鳥兒，翻了個遍，做出無數的綠繡眼在桌上排列著，｢咦，這不是一幅很有意趣的眾鳥生相圖嗎?｣於是，畫出來，參加107年全國美術展，獲得水墨類入選。

李美照，閒暇時光總愛蒔花弄草，如同追星族般，追花是她畫畫生活中的必需品，那年的荷花開放的季節，從網路知道白荷園--那只是鄉間的一個快樂農場，農場的主人除了種果樹青菜外，在前面的院子裡種了一池塘的白荷，某一天起了個大早，早上七點不到，她和她的好友，就在白荷園開始拍起白荷的各種姿態，農場主人也熱情的招待她們。回來後經過構圖、白描、上彩、潤飾等步驟，就成為了｢等待與回望｣兩幅美麗的荷花與翠鳥圖。

陳雅玲，1989年至1999年，除是國家健力代表隊的隊員，還擔任肚皮舞、皮拉提斯、有氧老師，健身房教練，舉重、健力及健美國家級裁判暨教練，一轉念之間拿起了畫筆顏料，在紙上找尋她的價值，而時不時還會在費玉清的清亮歌聲中，扭腰擺臀婀娜多姿的來舞上一曲。種花蒔草養魚是不可少的，女大力士的她，在四樓的屋頂陽台上，養了五十好幾的盆栽，當然，蓮花是不可少的，一葉蓮是她的最愛，好種好養好開花，長長的一葉蓮都長到盆子外面來了，所以，她就畫了｢脫逃｣，盆外的一葉蓮還得到兩隻紅蜻蜓的青睞呢！

林笑，曾經在醫院與學校的場景中穿梭了二十年的歲月，時而是白衣天使，時而在孜孜不倦的教導未來的白衣天使，耳順之年，因緣際會來到溫暖的南方，偶而種種花，偶而下下廚，也偶而寫寫畫畫，在紙上悠遊。也是追花一族的她，有一天外出去覓食，經過沿山公路的一個彎處，突然看到了一大片的醉芙蓉盛開在路邊，二話不說立馬迴轉，小個的她還要借重自拍棒，拍下醉芙蓉大大小小前前後後上上下下的各種姿態，回來後配上二隻白頭翁，成就了一幅｢花自芬芳鳥自鳴｣，可惜，偶然路過當初拍花的路邊，蓋了一排鐵皮屋，花不見了。

《曉照雅林》四人聯展將於屏東美術館201室展出，展期11/3(六)至11/25(日)，11/3(六)下午2點舉辦開幕茶會，歡迎喜愛藝術民眾蒞臨參觀。

(中時電子報)