二水國際跑水節 11／3、11／4日要開跑囉！

2018二水國際跑水節將登場，縣府與二水公所23日在二水圖書館舉行開鑼儀式同時舉辦「大家來展寶」暖場。（鐘武達攝）

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二水國際跑水節系列活動23日由「大家來展寶」揭開序幕，會場設計成火車站，讓小朋友開心體驗。（鐘武達攝）

2018二水國際跑水節「最愛水水─藝起榮耀八堡圳」將在11月3、4日登場，縣政府與二水公所23日在二水鄉圖書館舉行開鑼儀式，同時舉辦「大家來展寶」文物展暖場，鄉長鄭蒼陽 、代表會主席賴元恩與各界盛情邀請全國民眾「妝乎水水一起來跑水」。

鄭蒼陽表示，二水國際跑水節是彰化縣最具特色的民俗文化慶典活動，交通部觀光局、縣府、公所今年共同策劃6大項29單元精彩活動，有莊嚴的祭典、溯源尋根、跑水體驗、跑水馬拉松、歷史傳述展演、國際城鄉交流、社區劇場公演等，是難得的體驗。

鄭蒼陽、賴元恩、文化局科長林志憲、縣議員蕭如意、許書維、劉景滄等人為「2018二水國際跑水節」開鑼，「大家來展寶」緊接著為系列活動拉開序幕，展出有水利文物、名家畫作、雅石及螺溪石硯以及具有歷史意義的鐵道文物，琳瑯滿目，充分展現二水鄉歷史悠久的獨特魅力。

鄭蒼陽說，民眾到二水參加跑水節很便利，搭乘火車到二水車站下車，11月3、4日有接駁車，上午8時至下午5時，約20分鐘1班；搭乘台鐵集集線者，可在源泉車站下車，步行到會場只需5分鐘。

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