外交部：薩斷交6項技術合作案移轉尼加拉瓜

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台灣與薩爾瓦多斷交後，尼加拉瓜向我方表達希望將原薩國技術合作計畫轉到尼國。外交部國際合作及經濟事務司副司長蔡允中今證實，已將原在薩爾瓦多執行的6個計畫轉移至尼加拉瓜。

尼加拉瓜總統奧德嘉8日在尼國主持6項台尼兩國新合作計畫發表會，包含家庭水產養殖、海水魚養殖、健康蔬果種植、農產品生產及商業發展、一鄉鎮一特產及地理資訊系統等。

蔡允中今在外交部例行記者會表示，上述6個計畫是薩爾瓦多原來在規劃的計畫，他們做個臨時調整，「這調整不是硬塞給哪個國家」，也不是沒有地方去後的作法。這6個計畫從薩爾瓦多到尼加拉瓜，這部分要做一個調整，尼加拉瓜需要的東西如何藉這計畫加強。

蔡允中強調，現在我國對外國際合作，以計劃數尼加拉瓜是最多的，以技術團規模尼國也是最大，尼加拉瓜就我方的一些國合會的合作計畫，他們得到實質利益是蠻明顯的，他們總統也很認同。

對於6項計畫目標，蔡允中說，6個計畫欲達到目地，主要呈現從農業、社會、制度化，因此所跨領域是蠻廣的，從實質產業，也有制度面的能力建構合作。計畫給他們一段時間去做，可呈現很具體效果。他個人有很強烈信心。

國際合作發展基金會秘書長項恬毅強調，這個計畫主要是尼加拉瓜提出，國合會按照相當嚴謹的計畫程序，除人員及相關專家技師赴尼加拉瓜，重要工作也與尼加拉瓜各單位進行磋商。

我與薩爾瓦多斷交後，尼加拉瓜駐台大使達比亞曾與外交部次長劉德立見面時表示，歡迎外交部把（已斷交）薩爾瓦多的合作案轉移到尼國，只要對台灣有幫助的事，尼國都樂意協助。

(中時 )

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