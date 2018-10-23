花蓮》普悠瑪出軌事件未平 徐榛蔚接獲請願將質詢

台灣火車駕駛員聯誼會全國總會長黃隆華（右一）等人向立委徐榛蔚（左一）請願。（徐榛蔚服務處提供）

友善列印
中時

1021普悠瑪出軌翻車事件，造成逾200人傷亡，台灣火車駕駛員聯誼會全國總會長黃隆華23日下午拜會立委徐榛蔚，質疑鐵路局未明訂關閉ATP自動防護系統後的標準作業程序，以及駕駛員後勤支援不足，恐才是釀禍主因。徐榛蔚強調，明天將北上立院質詢，同時為「安全、完整、多元」的東部聯外交通請命。

黃隆華指出，ATP系統設備的設計初衷為儘可能保持高速，並在速度曲線內行駛而不闖越險阻，在最大允許車速下行駛，日本在ATP系統關閉後有一套SOP，列車需限速或停駛，保障乘客安全。他質疑，2007年宜蘭大里車站火車對撞事故，當時ATP故障導致自動防護及剎車功能無法正常啟用，導致5死17傷，已有前車之鑑，卻未見改善措施，如今又發生普悠瑪出軌重大意外，令人痛心！

黃隆華說，台鐵欠缺後勤支援人力，火車駕駛員常在發現列車故障問題後，需一邊操作列車行進，同時，跟調度所聯繫尋求支援，此次，尤姓駕駛員在關掉系統前雖曾報備調度員，檢修員卻無法及時提供必要的協助，也未有明確SOP可供依循，台鐵制度宜通盤檢視改善。

徐榛蔚表示，火車駕駛員需適應車種多元、鐵軌路線複雜度、準時率及假日班表等，都是壓力，且得自行調整值勤狀態，相當辛苦。為建構花東「安全、完整、多元」回家的路，最重要的就是安全為前提，中央在交通建設規畫上應傾聽基層心聲，力求建設與實際使用「零落差」。

徐榛蔚除關心東部鐵路幹線彎道曲線、地基軟弱等危險路段外，也探求火車駕駛員對於花東雙軌化、「花蓮－吉安」立體化等意見，都獲得一致支持。

2010年10月21日梅姬颱風造成蘇花公路創意旅行社21死的悲劇，催生了蘇花改工程，普悠瑪出軌事故同樣發生在10月21日。因此，她將把握在立院為花東鄉親發聲的機會，爭取完成全台環島高速路網，徹底改善東部鐵、公路交通。

(中時 )

外交部：薩斷交6項技術合作案移… 馬英九第一時間探視普悠瑪傷患 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。