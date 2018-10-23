花蓮》普悠瑪出軌事件未平 徐榛蔚接獲請願將質詢

2018年10月23日 16:28 中時 范振和

1021普悠瑪出軌翻車事件，造成逾200人傷亡，台灣火車駕駛員聯誼會全國總會長黃隆華23日下午拜會立委徐榛蔚，質疑鐵路局未明訂關閉ATP自動防護系統後的標準作業程序，以及駕駛員後勤支援不足，恐才是釀禍主因。徐榛蔚強調，明天將北上立院質詢，同時為「安全、完整、多元」的東部聯外交通請命。

黃隆華指出，ATP系統設備的設計初衷為儘可能保持高速，並在速度曲線內行駛而不闖越險阻，在最大允許車速下行駛，日本在ATP系統關閉後有一套SOP，列車需限速或停駛，保障乘客安全。他質疑，2007年宜蘭大里車站火車對撞事故，當時ATP故障導致自動防護及剎車功能無法正常啟用，導致5死17傷，已有前車之鑑，卻未見改善措施，如今又發生普悠瑪出軌重大意外，令人痛心！

黃隆華說，台鐵欠缺後勤支援人力，火車駕駛員常在發現列車故障問題後，需一邊操作列車行進，同時，跟調度所聯繫尋求支援，此次，尤姓駕駛員在關掉系統前雖曾報備調度員，檢修員卻無法及時提供必要的協助，也未有明確SOP可供依循，台鐵制度宜通盤檢視改善。

徐榛蔚表示，火車駕駛員需適應車種多元、鐵軌路線複雜度、準時率及假日班表等，都是壓力，且得自行調整值勤狀態，相當辛苦。為建構花東「安全、完整、多元」回家的路，最重要的就是安全為前提，中央在交通建設規畫上應傾聽基層心聲，力求建設與實際使用「零落差」。

徐榛蔚除關心東部鐵路幹線彎道曲線、地基軟弱等危險路段外，也探求火車駕駛員對於花東雙軌化、「花蓮－吉安」立體化等意見，都獲得一致支持。

2010年10月21日梅姬颱風造成蘇花公路創意旅行社21死的悲劇，催生了蘇花改工程，普悠瑪出軌事故同樣發生在10月21日。因此，她將把握在立院為花東鄉親發聲的機會，爭取完成全台環島高速路網，徹底改善東部鐵、公路交通。

(中時 )