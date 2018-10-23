宗教基本法「聖俗分離」引爭議 黃昭順急喊卡

2018年10月23日 16:31 中時 周毓翔

立法院日前審查《財團法人法》時特別將宗教團體排除，並允諾將會提出管理宗教團體的相關法律，近期由前立法院長王金平、立委黃昭順、馬文君及林岱樺提出的《宗教基本法》引發社會相當大爭議，其中「聖俗分離」的條文讓人無法接受。原訂明天將在內政委員會初審，黃昭順緊急喊卡，對於外界指控，黃昭順很難過台灣的宗教再度被「污名化」、「政治化」。

黃昭順表示，她希望能推動及提出合於我國憲法及合乎國情的一個宗教法案，且各宗教界、法學、財政等多位專家、學者也希望能制定一個管理與保障宗教自由平等精神之法案。

有立法委員質疑大陸統戰台灣透過宗教交流洗錢，因宗教財團法人不必公布財產來源及用途，因此大陸以宗教交流洗錢方式，資助台灣特定宮廟如大甲鎮瀾宮，在於宗教紅利，鎮瀾宮在天津、北港朝天宮在廈門、鹿港天后宮在昆山各建有分靈廟，群眾捐款以及涉及周遭土地開發，都有龐大利益。黃昭順針對這樣的指控很難過，為了不讓台灣的宗教再度被「污名化」、「政治化」。因此，將取消明天排審的《宗教基本法草案》。

黃昭順強調《宗教基本法》是中性、全面、整體的基本法案，是國家表達對於宗教政策的一個基本原則跟態度，立法本身應以國際上認同的普世價值為依歸。其精神，主要在維護信仰自由、宗教自由與國家制度的平衡。

黃昭順盼各界都能夠抱持永續利他的動機與思維，提出的建言能夠超越兩端的思維與對立，在國際認同的普世價值上建立共識，彼此在全體民眾的共同利益的目標下，能理性和諧的討論與廣泛的交換意見，由立法院做出圓滿的溝通與整合，並獲致最周延的條文，這將是全國人民之福，也是全世界人類之福。

(中時 )