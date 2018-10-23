新北電商軍團　2個月搶500萬元訂單

2018年10月23日 16:44 中時 葉德正

台式鐵捲門也能銷往荷蘭？新北市府與阿里巴巴合作，推出「企業鐵軍X校園尖兵」人才培育計畫，邀請新北市內大專院校學生與在地企業培訓，157位儲備電商軍官2個月活動成功爭去161張、價值500萬元訂單，連台式鐵捲門也在學生溝通包裝下，成功外銷荷蘭。

新北市府今辦理成果發表會，除頒發獎項給優秀學員外，更安排受訓學員進行經驗分享並與企業媒合洽談，後續可望進一步帶領新北企業征戰電商沙場，插旗全球跨境電商城池。

新北市長朱立倫表示，新北市擁有27萬家企業及2萬家工廠，為工商發展重鎮，且電子商務產業鏈完整，是全面發展跨境電商新外貿的最佳城市。

市府邀集全球最大B2B跨境電商平台阿里巴巴B2B，以及境內致理科技大學、醒吾科技大學、輔仁大學、真理大學、景文科技大學與聖約翰科技大學等6所大專院校，再加上23家新北企業，推出「新北電商大學」及「新北鐵軍培訓營」，藉由完整的培訓資源、回訓機制以及業師帶領實戰操練，協助學員提升電商操作經驗值及習得專業技能。

醒吾科技大學學生褚毓晴、廖棋新團隊，就協助過去以台灣市場為主的紳豐捲門實業有限公司，將產品透過團隊建置的平台，讓國外顧客從產品展示、檢驗相當有信心，進而促進紳豐順利取得第一筆國外訂單。

(中時 )