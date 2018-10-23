美中俄競爭！北京香山論壇外國團規模創新高

2018年10月23日 17:00 中時電子報 何宜玲

美國和中國近期不只因為貿易戰緊張，美艦在南海自由行更引發中國密切關注。值此之際，北京24-26日將於國際會議中心舉行第8屆香山論壇，更受到國際關注。目前已有74個國家和國際組織超過500名代表，確認參加該次論壇，規模創下新高紀錄。可見在美中緊張之際，全球各國都相當關心國際發展的新局勢。

《澎湃新聞》報導，該次論壇主題除了貼近國際安全環境的新變化和軍事上的新技術以外，對於東北亞安全、中東安全和人工智能等主題都有涉獵。截至目前為止，共有67個國家和7個國際組織確認派出官方代表團參加論壇。這次的代表團規模和參加的高官人數都創下歷史新高。會議主題聚焦於國際安全治理和打擊恐怖主義等。

另據《人民日報海外版》報導，2018年全球防務支出再度上升，以10年來最快成長速度3.3%，創下冷戰後的最高紀錄，預估達到1.67兆美元。這個數字除了反映全球經濟情況改善以外，也顯示出很多地區正在持續動盪中。

中國現代國際關係研究院院長特別助理李偉分析說，目前國際社會主要關注的安全焦點，在於北韓核問題、伊核問題、敘利亞內戰以及以巴衝突等。

中國國際戰略研究員劉建飛分析指出，目前影響國際安全的主要不確定因素還是在中東。由於該地區的矛盾相當錯綜複雜，並且各大國還不斷插手干預，讓矛盾更加激化。

除此之外，美國、中國和俄羅斯的大國競爭也都直接影響了全球的戰略穩定，他們之間的戰略態勢都主導著全球穩定。一旦發生大國激烈競爭，將帶給國際安全很大的威脅。因此，美國國防部便於年初以「大國競爭」取代「反恐任務」，成為美國國家安全的首要焦點。同時，他們還把俄羅斯和中國都列為頭號競爭對手。

放眼全球各地都出現威脅陰影的現況下，北京香山論壇可望作為促進各國交流、對話的平台，並希望能夠藉由溝通、深化國際安全。

(中時電子報)