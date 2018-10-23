北檢淨化選風反賄選保持民主珍貴價值

2018年10月23日 16:46 中時 張孝義

蔡清祥與檢警調政風人員主管共同擊碎「代繳稅款、「走路工」、「幽靈人口」等賄選花招。（張孝義攝）

台北地檢署邀請資深藝人陽帆擔任反賄選宣導大使。（張孝義攝）

台北地檢署23日舉行「純淨人聲 乾淨選風」記者會，正式向賄選宣戰，法務部長蔡清祥致詞表示，台灣最珍貴的民主價值，就是透過公平公正的選舉選出地方首長與地方民意代表，他呼籲全國民眾大家共同淨化選舉，不要有金錢暴力介入，擁有公平選舉，保持民主珍貴價值。

蔡清祥指出，今天本來是一個很歡樂的時刻，但是前天剛好發生了火車的一個事件，所以全國都相當的凝重，今天除了在這裡來祈福所有的受難者之外，也用很嚴肅心情辦理今天的反賄選活動。經過這個事件我們也感受到，我們應該要珍惜我們目前所擁有的，包括台灣最珍貴的民主價值，就是透過公平公正的選舉選出地方首長與地方民意代表。蔡清祥呼籲全國民眾大家共同淨化選舉，不要有金錢暴力介入，擁有公平選舉保持民主珍貴價值。

北檢檢察長邢泰釗則以日前發生的普悠瑪列車意外表示，意外發生之初，就有人揣測是不是公共工程品質發生問題，工程品質與公務人員廉能不可區分，王永慶曾說買票是貪汙的開端，選出不好政治人物當然影響廉能政治、工程品質。邢泰釗說，生活更美好要共同努力查賄，查賄選不是檢察官的事情，是大家的事情，

檢察調查、第一線司法警察都責無旁貸。

邢泰釗並在活動中發表「2018公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」新書，當作查賄密笈，完整論述公職人員選舉罷免法偵查要領，並蒐羅歷年選舉查察案例，增進偵查智能，民眾可以上網查閱，增加功力。

(中時 )