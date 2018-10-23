林予晞赴日出席東京國際影視展 6天只帶2件衣服

2018年10月23日 16:46 中時 林淑娟

林予晞赴日本參加東京國際影視節。（TVBS）

林予晞赴日本參加東京國際影視節。（TVBS）

林予晞赴日本參加東京國際影視節。（TVBS）

藝人林予晞23日出席2018年「東京國際影視展」TIFFCOM記者會，宣傳TVBS備檔新劇《天堂的微笑》，她說覺得很感動，因為念書時正是日劇《魔女的條件》最夯的時候，當時她是瀧澤秀明和松嶋菜菜子的小粉絲，這次換她帶著自己的作品來到日本做交流，內心相當雀躍。

林予晞此趟來日本參加東京國際影視節，除了工作之外，預計在日本待6天，但她的行李箱裡只裝了「兩件衣服和三台相機」！熱愛拍照的她笑說：「這是我的膠囊衣櫃！」喜歡行李簡便的她，每當要出國不會為了要穿戴什麼衣服煩惱，而是要抉擇帶哪些相機配備苦惱很久，穿著則是她最後才會想到的事。以前還在國泰航空當空姐時，她已練就出國一個小行李箱就可遠行數天的功夫，但行李箱中不能沒有帶相機。

她前陣子才拍完公視《我們與惡的距離》，劇中她與賈靜雯飾演一對姊妹，大家都說兩人真的有姊妹臉。目前她正投身準備拍攝TVBS新戲《天堂的微笑》，這次公司安排她參與劇本會議，每周都要與導演、編劇碰面討論劇本，會議時間長達8小時，她卻一點也不覺得辛苦，「在台灣影視圈這是很難得的機會，可以親自與導演討論劇情，對我來說這是很大的收穫，很喜歡這樣的工作狀態。」

「日本東京國際影視展」TIFFCOM 舉辦至今已是第十五屆，已成為亞洲影視圈，每年度重要的國際影視展會與交流平台之一，「台灣電視劇製作產業聯合總會」在會長林錫輝先生的組團下積極參與 2018「TIFFCOM」市場展，此次參展業者共有39家，帶來了近百部作品、1500小時節目，不僅是有始以來最多業者參與的一次。而會長林錫輝的另一個身份，就是林予晞的爸爸。

(中時 )