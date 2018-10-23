年底10公投綁大選　黃士修籲放下對立、十方結盟

2018年10月23日 17:08 中時 楊佳穎

中選會今宣告「以核養綠」公投案補件過關、成案，將與11月24日選舉同步投票；提案領銜人黃士修隨即召開記者會提出「十項全能，自主選擇」主張，呼籲民眾年底一定要投下手中的10張票，不要被複雜選務被動剝奪投票權。他解釋，若公投案都不通過，執政黨完全可以藐視民意；反之若公投都通過，才會對政府造成壓力、才有談判空間。

「以核養綠」公投幾經波折，中選會今宣告補件後連署書份數達標，正式成案並給予編號，順利綁上大選。對此，黃士修表示，經過7個月以來種種被打壓，很高興看到中選會終於宣布「以核養綠公投」成案併大選，不過如今團隊為的不只是「以核養綠」理念，更是公投的更高層次。

他進一步提出「十項全能，自主選擇」主張，呼籲大眾年底一定要投下手中的10張「同意」票，「要記住，政府永遠是被動的」，若正反雙方公投都通過，對政府才有壓力、才有談判空間，反之都不通過，執政黨完全可以藐視民意；若任一方單獨通過，相信社會也將迎來更嚴重的撕裂。

黃士修接著說，公投案任一方都不可能動員超過五百萬人，使敵對議題的不同意票數推翻同意票數，因此「兩好三壞」、「三好兩壞」都是徒勞無功的，聰明作法就是所有陣營暫時放下對立、十方結盟全力衝刺，「先研究出門投票，再講究效果」。

他又質疑，今年中選會規劃「先領先投九合一選票」「不主動告知有公投票」「中間出了大門視同放棄」等，根本刻意打壓公投投票率，甚至強迫公投案主文必須寫成難以直覺理解的版本；而「十項全能」主張並非鼓勵無腦投票， 心中已有定見的人不一定要「全領全投」，也可選擇「九死一生」或其他投法，每個人都完全有「自主選擇」權利。

至於「以核養綠」是要啟動核四，還是核一二三延役？黃士修直回「都是」，若以核養綠公投順利通過，團隊已備妥「重啟核四公投」提案書，隨時能發動，盼明年初行政院、立法院最好能主動協商討論，包含核四問題及核一二三問題怎麼處理，若政府沒辦法給人民滿意交代，供應充足電力及乾淨空氣、仍然執迷不悟要硬推非核家園，「我們將發動以核養綠公投二部曲，就是重啟核四公投」。

黃士修也說，公投案畢竟勞民傷財，盼政府屆時能順從七成以上的民意，「支持核電、順勢轉彎吧！」

(中時 )