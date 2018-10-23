「三陰性乳癌免疫療法」合併化療 死亡風險下降38％

三陰性乳癌患者，免疫治療有希望。（左為沈陳石銘理事長、右為北榮曾令民主任）（照片／魏怡嘉攝）

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三陰性乳癌，由於目前無法使用荷爾蒙、標靶治療，僅能術後，搭配化療及放療，治療效果有限，但隨著免疫療法的發展，日前歐洲腫瘤醫學會議提出最新初步研究指出，三陰性乳癌病患以化療合併PD-L1免疫抑制劑治療，若患者PD-L1免疫抑制點經檢測呈陽性反應，其死亡風險較單純只使用化療下降38％，雖尚待進一步更多的實證，但三陰性乳癌不要放棄治療希望。

台灣乳房醫學會理事長沈陳石銘表示，依據2015年國內癌登資料顯示，乳癌發生率為女性癌症之首，發生率也在短短的30年間成長6倍，無疑是台灣女性健康威脅。其中約15％患者為三陰性乳癌（即ER、PR、HER2均呈陰性反應），比起其他類型乳癌，三陰性乳癌擁有更強的侵襲能力，患者預後較較差，研究顯示，三陰性乳癌患者術後5年內復發率為2.6倍，死亡率較其他型乳癌，更是超過3倍之多。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，目前三陰性晚期轉移患者，化療後疾病約可維持2~5個月，患者仍在等待治療曙光的到來。日在德國慕尼黑舉行的歐洲腫瘤醫學會議提出乳癌免疫抑制劑的治療研究，研究將902位局部廣泛、復發轉移經手術允許藥物治療，且一年未復發三陰性乳癌病患，分為研究與對照兩組，經過12.9個月的追蹤，結果發現，化療合併PD-L1免疫抑制劑研究組，其無惡化存活期及死亡風險表現，均較單純使用化療對照組好。

尤其是三陰性病患PD-L1免疫抑制劑若呈陽性反應，化療合併PD-L1免疫抑制劑的治療效果更顯著，曾令民指出，其死亡風險較單純使用化療下降38％。目前免疫療法用於乳癌的治療，國際間有許多研究正在進行著，需要更多進一步的實證，但總是有治療希望，不過，在新治療被確定之前，目前的手術及化療，仍應繼續進行，不能偏廢。

(中時 )

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