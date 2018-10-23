艋舺不只龍山寺！電影場景尋懷舊、服裝走秀好吸睛

2018年10月23日 16:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到艋舺，許多人第一印象莫過於香火鼎盛的「龍山寺」，或前幾年金馬影展大放異彩的電影《艋舺》！其實傳統老街除廟宇、夜市，這裡也是大台北人採買衣裳的好地方！這週五（26日）來艋舺走走吧！在剝皮寮拍復古美照，喝爽口青草茶、看吸睛服裝秀、柯媽穿的助選戰袍哪裡買？穿越大街小弄，品味不一樣的艋舺。

剝皮寮歷史街區是拍復古美照的好地方。（本報系資料照）

以前台北人參加宴會必定造訪採購的艋舺服飾商圈，也曾經以「親家母裝」紅遍當年的時尚圈，連柯媽最近參加助選活動前也都會選擇到艋舺服飾商圈來選購衣服！在近幾年政府的輔導下，艋舺商圈的華麗轉身，走入產業觀光化，走入品牌走入設計基地，開始成為國際觀光客最愛造訪找各類服飾跟淘寶的地方。

艋舺服飾商圈辦走秀！展現國際時尚品味。（主辦單位提供）

「艋舺服飾商圈」位於萬華龍山市場正後面，是早期全台知名必逛必買的成衣大街，更是各路批客必定下單的服飾批發大本營。在這些年來消費型態改變，在政府協助輔導下，雖然服飾商目前僅存約莫4百多家，服裝類型佔8成幾乎是女裝，但不管是衣服的品質跟樣式，都不比時下流行的韓版差。甚至，艋舺服飾商圈已經從MIT進入到DIT跟BIT的狀況，走入品牌化的路線。

因親家母裝流行已久，禮服也是艋舺服飾商圈的強項。（主辦單位提供）

這週五來艋舺商圈走走吧！10/26登場的「台北艋舺蝦趴衣起秀」在艋舺三角公園。現場將會有20多名辣媽辣妹跟帥哥來走秀。只要能把商圈店家服飾穿出超模氣勢的參賽者，就有機會享好康！看精彩的服裝秀後，也別忘了到龍山寺拜拜、夜市品味美味小吃！傳統老街也新潮，用創意玩出新花樣！

(中時電子報)