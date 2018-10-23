排油煙管暗藏殺機 機器人巧扮救命神器

2018年10月23日 17:11 中時電子報 綜合報導

106年12月13日，忠孝東路四段燒烤店火災，消防局出動20車56員，疏散242民眾。

107年3月1日，台灣大學第一活動中心失火，出動7車18員。

107年4月1日，台灣科技大學餐廳火災，出動28車72員。

這三場火災，都是發生在餐廳，火源是排油煙管，高溫引燃陳積油垢是主因。

106年起火處所分析表 。(資料來源:消防署)

許多人不知道，全台去年火災發生30,464次，其中住宅類就占了9094次，約占3分之1，而住宅類火災中，因廚房起火的就有3700次，比率高達4成，其中有很多都是因為排油煙管長年未清，積存了大量動植物油脂污垢所引燃。

廚房排油煙管導致的火災，雖然沒有重大的人命傷亡，但它所造成的財務損失卻相當可觀，特別是營業型的場所，不僅可能遭致消防安檢單位裁罰，災後的修繕及停止營業損失，更是難以估計。

排油煙管易釀致命火災，原因很多，其中兩個主要原因，一是營業營型場所，許多位於大樓地下室或二樓以上的高樓處，建造時的管路往往很長而且彎曲轉折，使得清理保養檢視都很困難，二是業者缺乏危機意識，以為自己不會那麼倒霉，心存僥倖，得過且過，殊不知災難往往出乎所料，得不償失。

台北科技大學工程學院土木與防災研究所賴協隆，便以「商業用廚房火害因子研析與防範之研究」為碩士論文，研究結論歸納出六項降低商用廚房火災發生率，及維護人命安全的指標，分別是「落實防火管理人制度」、「設備使用管理與管制確實建立」、「定期清理排油煙機及風管的油垢清洗」、「從業人員依規定參加消防演習並熟悉自衛消防編組」等，自然能降低災害的發生。

問題來了，即使業主有了危機意識，但往往找不到專業有效的清潔油垢的服務，現在國內已有首家業者引進了一款德國高科技機器人，該設備有別於傳統使用化學清洗劑的清理方法，能以高壓噴灑乾冰技術，震碎油污、鐵鏽及其它塵垢，既能徹底清除火災危險因子，又能不傷管線金屬表面，延長設備的使用年限，可謂一兼二顧，而且收費、工時也大大的降低，不失為一大福音。

專業告訴你 別用你的肺當油煙處理器

當台灣對空污議題「台灣室內空氣品質檢測服務公司」對空氣品質影響環境及人體健康的危害，研究著墨甚深，除了投入室內新風設備研發生產、設計施工、改善諮詢服務之外，其年輕的總經理桑緯宏，對排油煙管、通風設備的清潔治理，也很有一套新穎的理念。他提出專業的提醒，希望大家能重親家中空污

Q：油煙、風管到底有哪些潛藏危機或殺機？

A：據近年的資料顯示，城市居民每天有70~90%的時間在各種室內環境度過。因此室內空氣質量的好壞優劣，對人體健康的影響越來越大。於我國的建築材料、家具製品和裝修材料大多含有超標甚至嚴重超標的甲醛、苯、氨、等對人體健康極為有害的物質，這些逐漸釋放出來的有機和無機汙染物，未能被及時排到室外而在室內分解，濃度逐漸提高，致使室內空氣質量逐年惡化、汙染日趨嚴重，在對人們的身心健康造成的危害方面，已在很大程度上超過室外的空氣汙染。

空調系統風管內積聚灰塵不但會嚴重污染室內的空氣，而且會增加風管系統阻力，使空調系統的風量下降。此外風管內空氣的溫度和濕度非常適宜某些細菌的生長和繁殖，因此空調風管系統本身就可能是一個污染源。

Q：營業場所空污到底多嚴重？

A：大台北地區餐飲商家群聚，部分小型攤商直接隱身在眾多餐飲商家之中，試圖以其他攤位的油煙味淡化自家烹飪散發出的油煙味，以此規避民眾的檢舉、環保署的稽查，長期下來，不但商家的肺成了最大的油煙處理器，也讓用餐、行走的人暴露在致癌的風險中。

事實上，在台灣隨處可見燒烤、火鍋及速食業等餐廳，但大家忽略的是，隨著餐廳製作料理而產生的油煙，在台灣境內PM2.5來源比例其實占了相當高的比重。

Q：在目前TIAQ有哪些案例可參考？

A：到目前為止，服務過的案例有長庚醫院、中國醫藥大學、大潤發、全國大飯店、好事多COSTCO、陶板屋等，他們對我們的服務都很滿意，確實能大幅改善了工作和營銷場所的空氣品質，保障了員工和消費者的身體健康，並提升了消防安全。

(中時電子報)