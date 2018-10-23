《最佳利益》天心與曾珮瑜殺青 兩人期待第二季再見！

2018年10月23日 16:58 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

華視、中天全新律政職人劇《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的新型態「律政職人劇」，在劇中飾演「長河律師事務所」的首席律師方箏（天心 飾演），長達100多天的拍攝於日前殺青，這段期間天心不僅為戲非常努力的克制飲食，讓自己維持在最佳狀態，除此之外，為了展現出專業、俐落、膽識過人、氣場十足的法界一姐，一找到空檔天心就會不斷反覆練習艱難的律政法條，就連上洗手間、吃飯、在車上、甚至在金鐘獎頒獎典禮的後台也都不放過任何機會練習。

左起製作人陳慧玲、天心、鍾承翰、導演林立書，拍戲期間感情深厚，天心期許可以在跟最佳利益的夥伴再次合作。（圖／群之噰提供）

天心說：「背台詞對我來說，不會是困難點，但是除了熟悉劇中的台詞與律政法條要唸的通順之外，最重要的是每句台詞講出來是否具有說服力。」也因此，天心非常信賴法律系出身的導演林立書，常常與導演討論在劇中的各種案件，以律政界或是律師的角度與思維，討論角色會怎樣看待，又會如何解讀！專業的程度也受到導演與劇組每一個人的讚賞。

製作人陳慧玲與劇組特別準備殺青禮物『木棉花』與『薰衣草』，分別送給了天心與同天殺青的曾珮瑜。（圖／群之噰提供）

《最佳利益》開拍後天心的粉專也常收到，正在讀法律相關科系學生或是律師的粉絲們留言，為她加油打氣。殺青之際天心已經開始懷念在劇組的種種，特別是劇中她扮演一位首席律師面臨著各式各樣的衝突，常有「追趕跑跳碰」的情節，必須穿著高跟鞋在大街上追逐的情節。天心說：「《最佳利益》這部劇，可以形容它為“軟硬兼施”，軟就是文戲，有許多律政的台詞之外，硬則是有許多動作戲碼。」印象最深刻就是進劇組第一天的第一場戲就要在街上大追逐，因為前一天過於激烈的動作訓練還導致大鐵腿，邊跑心中忍不住無限OS，現在想起來很有意思。

《最佳利益》男神由導演林立書（中）獲得劇組女子組的最愛，天心認為認真的男人最帥。（圖／群之噰提供）

製作人陳慧玲與劇組也特別準備了別具意義的殺青禮物「木棉花」與「薰衣草」，分別送給了天心與同一天殺青的曾珮瑜。陳慧玲提到：「木棉花其實是代表著「珍惜你身邊的人」也表示我們都很珍惜與天心這段相處的緣分，更是代表著美麗的記憶永不凋謝。而「薰衣草」的內在含義很深，就像在劇中曾珮瑜所飾演暗黑系的資深律師蔡妙如隱藏著一種不同的生命態度。」

曾珮瑜劇中擔任在長河事務所非常舉足輕重的資深合夥律師，每場有她出現的戲都展現了女性的智慧與魅力，也充份表達出人性的衝突，將大家的情緒帶入高漲的情節。曾珮瑜讚歎這是「最佳劇組」，除了製作人與導演之外，包含美術與服裝造型都非常的用心，這次時尚服裝的大氣也完整表現出角色的強大氣勢。殺青的同時曾珮瑜也大喊，能夠演這個角色真的是「太爽了！」也很感謝導演林立書的推薦，讓她可以有機會跟最佳劇組一起拍戲，演出很突破性的角色，對她而言也是一個很棒的嘗試過足戲癮。

(中時電子報)