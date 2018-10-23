宗教博物館繡佛莊嚴特展　盡顯韓國刺繡工藝美學

2018年10月23日 17:28 中時 葉書宏

世界宗教博物館即日起至明年3月24日推出「繡佛莊嚴–初代韓國人間國寶刺繡匠韓尚洙」特展；梵語日月光紋25條繡袈裟，以平繡單套與盤金針法繡出日月光紋和金色梵文。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館即日起至明年3月24日推出「繡佛莊嚴–初代韓國人間國寶刺繡匠韓尚洙」特展；般若心經髮繡帖冊，繡工細密精湛。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館即日起至明年3月24日推出「繡佛莊嚴–初代韓國人間國寶刺繡匠韓尚洙」特展；輦垂飾色彩豐富和諧，獨具匠心。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館與韓國韓尚洙刺繡博物館合作，即日起至明年3月24日在館內大廳推出「繡佛莊嚴–初代韓國人間國寶刺繡匠韓尚洙」特展，展出12大項、88件典藏精品，一窺韓國傳統刺繡在古老佛教儀式中所呈現的莊嚴景象。

據悉，韓尚洙獲得韓國國家無形文化財刺繡匠登錄，有「人間國寶」之稱，將類似大陸的平針繡交錯相織成為韓國古老刺繡手藝「查麗繡」。韓尚洙發揮巧思加以創新，採用48條絲線捲成一條後再刺繡，作品精緻細膩，針法明快活潑，色彩豐富和諧，獨具匠心。

世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美說，韓尚洙除了精湛的刺繡工藝，更致力於研究、傳承傳統刺繡藝術，曾深入探究韓國佛教為重現釋迦摩尼在印度靈鷲山上說法情境所舉行的「靈山齋」儀式，進而瞭解繡品對於供奉諸佛菩薩的重要性，也記錄傳統技藝背後深厚的文化背景，讓刺繡藝術增添學術底蘊。

展出作品包括千手千眼觀音繡像、南無大聖引路王菩薩繡幡、梵語日月光紋25條繡袈裟、般若心經髮繡帖冊、佛經褓等。

值得一提，其中梵語日月光紋25條繡袈裟，在蘇芳色布料上裝飾團龍紋樣，以平繡單套與盤金針法繡出日月光紋和金色梵文，繡工細密精湛，堪稱刺繡經典，而袈裟上的梵文是引用自15世紀中期金剛山榆帖寺所收藏的造像經，以其中的梵文真言作繡稿而製，意義非凡。

(中時 )