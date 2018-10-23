找到了！土官員：沙國殺害記者 棄屍領事館外井內

2018年10月23日 16:57 中時電子報 楊幼蘭

假分身穿著卡舒吉的衣服走出沙國駐土耳其領事館

土耳其愛國黨（VATAN）領袖裴林契克（Dogu Perincek）說，當局在位於沙烏地駐伊斯坦堡總領事館官邸附近的一口井內，尋獲沙國異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的屍體。

裴林契克告訴俄羅斯衛星網，伊斯坦堡安全局的可靠消息人士告訴他，丟棄卡舒吉屍體的這口井，就位於沙烏地駐伊斯坦堡總領事館官邸的庭院內。

卡舒吉從10月2日起失蹤至今已達3周，儘管沙烏地證實，他已遭殺害，但說詞反覆。據信沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）是幕後主使人，據《每日郵報》（DailyMail）報導，卡舒吉死前幾分鐘，曾和王儲通過電話。

儘管沙烏地製造假象，讓假分身穿著卡舒吉的衣服走出領事館外，但埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周二證實，監視記錄顯示，他並未走出領事館。

埃爾多安在土耳其執政正義發展黨（AK Party）的集會中指出，就在卡舒吉遇害前一天，一批沙國特工開始抵達土耳其，而領事館內的監視器也被移除。

據說土耳其掌握卡舒吉遇害的錄音證據，顯示他生前手指被一一切下的慘叫聲。一名沙烏地王室核心前顧問透露，由於卡舒吉對沙國人權批評不遺餘力，王室早就想要他「消失」。

(中時電子報)