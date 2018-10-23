日本靜岡高校生參訪旭光高中　在物理光學實驗中擦出火花

2018年10月23日 17:32 中時 楊樹煌

▲前來旭光高中參訪的日本高校學生，為旭光師生簡報該校的概況。（楊樹煌攝）

▲中日兩校學生進行物理光學實驗。（楊樹煌攝）

▲日本高校師生與草屯旭光高中兩校交流的師生合影留念。（楊樹煌攝）

日本靜岡縣浜松南高校師生一行44人，23日前來旭光高中參訪，並與旭光師生進行物理課程實驗及文化交流，該項活動已是連續第4年和旭光高中進行的課程體驗活動，兩校師生互動良好，並互約明年日本再見。

日本教育參訪團一行，在中午抵達旭光高中後，隨即參加旭光為他們舉辦的歡迎式，雙方除互贈紀念品，學生並以英文介紹自己學校課程、社團、活動等，以加深對彼此的了解，旭光高中學生也以樂器表演及英語歌唱，熱烈歡迎遠道來的日本朋友。

在課程體驗活動中，旭光特別安排物理及星象課程，由物理老師劉揚安以中、英、日3聲帶交替上課，設計光學實驗，讓學生從實驗學習物理知識。

星象課程由張義煉老師介紹秋季的星座，讓學生坐在教室內，觀察天空星象，體驗滿天星斗的感覺，使天文學教學更有成效，並在360度環繞圓頂螢幕上，欣賞日本CG動畫大師加賀谷穰製作的全天域動畫電影「銀河鐵道之夜」，讓學生有身歷其境的體驗。

體驗課程後，兩校學生互動中，旭光高中學生請日本學生喝日月潭紅茶、草屯麻糬、蜜地瓜等南投名產，並藉由猜謎等遊戲讓雙方學生更熟悉，負責策劃活動的劉靖微同學表示，全班為迎接日本學生，練習近1個月，而今終和日本學生互動，大家都感到很開心。

旭光高中師生並安排接待家庭，晚上由各家庭親自帶領日本學生品嚐在地小吃；連續3年擔任接待的曾郁齡同學表示，前兩年和日本學生相處愉快，所以今年聽到他們要來台灣，馬上向學校申請接待，她會用英語及日語和日本學生溝通，進行優質的國民外交。

旭光高中何光明校長表示，旭光高中是縣立唯一高中，每年都接待來自日本、新加坡、中國大陸等地的教育參訪團，●松南高校已連續4年來該校和學生一起上課，也和學生建立良好互動，明年二月旭光學生將組團到日本拜訪該校師生，為兩校建立更深厚的友誼。

(中時 )