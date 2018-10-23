運將天天吸廢氣 罹患肺阻塞風險高

2018年10月23日 17:28 時報周刊 邱玉珍

別以為只有「癮君子」易罹患肺阻塞！一項最新調查發現，汽機車的廢氣也是造成肺阻塞的元凶之一。今年台灣胸腔暨重症加護醫學會與台灣大車隊合作的公益篩檢中，發現有近3成的司機肺功能異常，超過4成的司機有咳、痰、喘症狀。

調查中也發現，有近2成的有肺阻塞風險的運將無抽菸者。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事暨台大醫院內科部副主任王鶴健表示，已有許多研究發現，除了抽菸，長期暴露在空氣污染會加重肺阻塞的嚴重度。

肺阻塞致病因子包括長期吸菸、空氣污染及老化等，其中又以「抽菸、空污」為最大致病危險因子。根據國外調查也發現，長期暴露在交通廢氣中的人力計程車司機罹患肺阻塞的風險比一般人來的高，可見交通廢氣對於民眾的威脅如同菸害一樣不容小覷。

他進一步指出，肺阻塞若未早期發現、依循病況採取治療，反覆發作恐急性惡化，增加死亡風險。王鶴健說，一旦罹患肺阻塞，經過治療後，只有少部分人的肺功能可恢復，絕大多數人肺功能幾乎不可逆。

就像存款一樣，當存款簿裡的錢愈來愈少，又無法開源時，只能省吃檢用，讓肺功能可以繼續運轉。肺阻塞，是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，根據統計，全台約有88萬人罹病，有高達5成的人未就診。

王鶴健進一步指出，喘、咳、痰雖看似不影響生活，但當肺功能逐漸惡化、呼吸困難，就會危及生命。研究顯示，台灣肺阻塞第一次住院後一年內的死亡率高達20% ，呼籲民眾應提高警覺。

台灣胸腔暨重症加護醫學會委員暨羅東博愛醫院副院長邱國欽表示，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，多數患者走沒兩步，爬沒三階就喘不停，仍未覺察不對勁。他建議民眾，若出現慢性咳嗽持續3周以上、有痰、呼吸困難等症狀，最好趕快到醫院檢查。

(時報周刊)