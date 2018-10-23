開過9次刀的男人退休了！郭泓志五大紀錄都是台灣第一

2018年10月23日 17:08 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

郭泓志22日在中職季後挑戰賽第4戰登板，退場時做出親吻投手丘的動作，也正式結束球員生涯。（陳怡誠攝）

投球的左手動過8次手術，今年3月又開刀移除睪丸良性腫瘤的「豪情左腕」郭泓志，22日正式結束與病痛抗戰多年的「不死鳥」傳奇生涯。即使在2014年回台發展，小小郭在大聯盟留下了五大輝煌，迄今仍是台灣第一人，甚至還有大聯盟紀錄。

一、打擊頭盔送入棒球名人堂

首先，郭泓志的打擊頭盔被陳列在位於紐約州古柏鎮的棒球名人堂，這個世界棒壇的最高殿堂。因為他在2007年6月13日，不但對大都會先發7局失1分奪勝，是役2局下還以第9棒之姿，與隊友貝特米（Wilson Betemit）、坎普（Matt Kemp）連3棒開轟，這是大聯盟史上唯一由7、8、9棒含投手串棒開轟的紀錄。

郭泓志單日奪勝又開轟，獲得道奇官網讚揚。（資料照／道奇官網截圖）

二、入選大聯盟明星賽

郭泓志另一個獨一無二的台灣紀錄，則是在2010年遞補受傷的亞特蘭大勇士隊新人外野手黑伍德（Jason Heyward），入選國聯明星隊，成為台灣登上「仲夏夜盛宴」的第1人、也是迄今的唯一1人，連兩度拿下單季19勝的王建民都無此殊榮。

三、左打連退36人、自責分率1.20

2010年為郭泓志旅美生涯的巔峰，他改寫大聯盟「連續32打席未被左打者擊出安打」的紀錄，留下連續36打席的新猷。最後更繳出1.20的自責分率，創下道奇百年隊史以來的單季最低自責分率紀錄（至少投50局），名留青史。

郭泓志效力道奇期間，以不死鳥之姿創下多項台灣紀錄。（資料照／鄭任南攝）

四、聯盟冠軍賽奪勝

郭泓志也是唯一在美職聯盟冠軍賽拿下勝投的台灣好手，於2009年國聯冠軍賽第2戰8下1出局登板中繼，只投3球就製造結束該局的雙殺打，並靠道奇9局上攻下1分，榮膺是役的勝利投手。

五、季後賽9度登板、奪1勝2中繼

王建民是首位在大聯盟季後賽奪勝的台灣投手，但生涯3季參與季後賽（2005至2007年），所屬的洋基都在分區系列賽出局。陳偉殷2014年曾在美聯冠軍賽登板，可惜吞敗。而郭泓志於美職季後賽9度登板，含7場聯盟冠軍賽、拿下1勝2中繼成功，也都是台灣紀錄。

(中時電子報)