剛下飛機就被搶 韓國藝術家：激起創作靈感

韓國藝術家李善熙來台參加國際藝術進駐交換計畫，第一天剛下計程車就被搶，她以此作為靈感，在自己睡覺的床邊，編織一張大網，象徵社會安全網。（李善熙提供）

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23歲台非混血男子，因缺錢花用偷4台機車、搶劫3名外籍人士，法官諭知11月20日宣判。（報系資料照）

台非混血的潘姓男子因缺錢花用，飛車搶奪3名外籍人士，其中一人是甫抵台的韓國藝術家李善熙，士林地院今天開庭，潘坦承犯案願意賠償被害人，但沒錢支付，法官訓斥，年紀輕輕，未來的日子還很長，希望他在監獄裡面好好想一想，諭知11月20日宣判。

34歲從事視覺藝術的Sunhee，今年9月2日來台參加竹圍工作室舉辦的「國際藝術進駐交換計畫」，才剛下計程車10分鐘，就被搶匪洗劫，搶走身上的黑色手提包，裡面有美金300元、韓圓4000元以及新台幣1300元，開庭結束後，她說：「在韓國聽說台灣的治安很好，沒想到一到台灣就遇搶匪，當時非常恐懼、擔心害怕，但台灣警方4天後就抓到人，就覺得好多了。」

Sunhee來台駐村2個月，第一天就遇到搶匪，反而成為創作靈感，因而用旗幟編織一張大網，放在自己的床邊，象徵是「社會安全網」，但她認為台灣還有很多美好的事物，網子充滿各種鮮豔顏色，提醒他要用樂觀的心情創作。

另外，為了克服被搶的恐懼，Sunhee在每天出門經過案發路段，都會揀小石頭，塗上各種顏色，作為克服恐懼的方式，她預計下週返回韓國，未來也會再來台灣旅遊。雖然被搶的美金已經拿回來，但背包等物品，還損失1萬多元，但下週就要返回韓國，無法等候被告賠償。

23歲被告潘男表示，自己國中畢業後，與父親同住，從事水電學徒，為了要修理機車才會行竊、行搶，屬臨時起意，希望法官能從輕量刑。法官告誡，年紀輕輕就已經前科累累，4天內偷了4台機車、搶了3名外籍人士，不要以為被警察抓、入獄服刑就沒事了，不知悔改只會越判越重。

(中時 )

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