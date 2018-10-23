台北市》阿扁直斷他必選2020總統 柯文哲大笑5秒

台北市長柯文哲（見圖）23日受訪時表示，民調其實是個迷思，民調一定要公布是怎麼做的、加權怎麼做，民調也是一個科學。（杜宜諳攝）

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中時電子報
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陳水扁今（23）日在臉書「新勇哥物語」中指出，柯文哲說真的很不想選2020年總統，「真的很不想選」就是要選的意思。如果連任失敗，柯文哲一定參選2020總統。如果連任成功，2018是2020的前哨戰，一個人打敗藍綠二大黨，更是夯到最高點！柯如何保證都不能信！

陳水扁也提到，有時候聽柯文哲說話會很累。好比所謂「裝病說」，如果將談話內容再三細聽，則剛好相反。陳水扁指出，柯文哲說的是，根本不用裝病，本來沒病，是進去之後關出病來的！

對此，柯文哲今日接受媒體訪問時表示，這是很奇怪的解讀方式，就像有人問愛不愛他，若說不愛，別人卻解讀成是愛他的意思。柯文哲回應完還站在原地哈哈大笑了5秒，即不再做更多的回覆。

根據中評網報導，台北市政府23日舉辦「台北數位產業園區AVR國際創新學校」開幕式，柯文哲在開幕式後接受媒體訪問時認為，現在各媒體做的民調雖有機構效應，但是看整體還是可以評析，在他看來主要是藍綠打太久了，而且藍綠板塊都有萎縮。

柯文哲說，每天晚上看政論節目都很好玩，一下子他會不會替蘇貞昌站台、他會不會替韓國瑜、他會不會替林佳龍等，為什麼都沒人來替他站台，都是他去替別人站台？柯文哲強調，他沒聽過蘇陣營有任何邀約，至少他沒有接到消息。

(中時電子報)

文章來源：陳水扁新勇哥物語臉書

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