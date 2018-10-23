驚！秋冬更是空汙高峰期！不抽菸也恐肺阻塞

2018年10月23日 17:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣空汙日益嚴重，該如何預防？PM2.5濃度每增加5μg/m3，更會使肺功能降低0.21% FEV1/FVC 。國內1/3空污來自「交通污染源」 ，秋冬季節將至，更易暴露於嚴重空污之中！不只吸菸會增加肺阻塞罹病率，台大醫院內科部王鶴健副主任表示，除抽菸，長期暴露在空氣污染會加重肺阻塞的嚴重度 ，據調查發現有近三成的司機為可能罹患肺阻塞的風險群、超過四成的司機有咳、痰、喘症狀，其中，更有近二成有肺阻塞風險的人為無抽菸者!

肺阻塞，是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，全台約有88萬人罹病，但尚未診人數竟達半數 。王鶴健副主任表示，肺阻塞致病因子包括長期吸菸、空氣污染及老化等，其中又以「抽菸、空污」為最大致病危險因子。

而根據國外調查也發現，長期暴露在交通廢氣中的人力計程車(類似台灣的機車)司機罹患肺阻塞的風險比一般人來的高，可見交通廢氣對於民眾的威脅如同菸害一樣不容小覷！

現年65歲不菸不酒的賴太太，懷孕時因感冒誘發氣喘，從此肺功能就比常人差。本身不抽菸的她，卻因長年在公園汽機車入口處售票，不知不覺讓自己長時間暴露於汽機車廢氣中。歷經多年久咳不癒，在10多年前確診中重度肺阻塞。去年冬天，更因肺炎導致呼吸困難。

王鶴健副主任表示，喘、咳、痰雖看似不影響生活，但當肺功能逐漸惡化、呼吸困難，就會危及生命。研究顯示，台灣肺阻塞第一次住院後一年內的死亡率高達20% ，因此提醒大家應提高警覺。想要緩解或預防肺阻塞的危害，戒菸或遠離汙染源都是很好的選擇，但是肺阻塞肺部功能受損不可逆，「早期確診、早期介入」更是維持肺功能的不二法門。

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(中時電子報)