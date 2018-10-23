普悠瑪翻車》棒球小將王羽飛開完刀　掛念「禮物要送同學」

卑南國中「台東小巨砲」王羽飛的父親（右）在羅東博愛醫療副院長林志銘（左）陪同下，出席記者會，講述愛子的情況。（張穎齊攝）

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羅東聖母醫院社區醫療副院長郭約瑟指出，普悠瑪駕駛尤振仲經訊後相當疲憊，受到相當大的壓力。（張穎齊攝）

普悠瑪翻覆事件震驚社會，卑南國中「台東小巨砲」王羽飛今（23）日上午結束開刀手術，院方表示情況穩定，而王父也出席記者會表示「羽飛心中還是掛念同學傷勢，還從帶回來要送給同學學長的禮物」並感謝大家的關心；至於6歲的謝沛帛仍處於昏迷指數6的狀態。

看羅東博愛醫療副院長林志銘表示，王羽飛今早以動完復原右耳的手術，並對骨盆進行清創，現在還有發燒的情況，插管、無法開口。

王父則說，兒子可以點頭、搖頭，但他心中仍然很掛念坐在他旁邊朋友的傷勢，還有他還從韓國帶回來要給同學、學長的禮物，但自己只要兒子專心好好休養。

王父說，他說因為這幾天有媒體關注，於是對兒子說「你自己要趕快好起來，好好加油！」說完兒子就泛著眼淚。媒體問及是否會擔心羽飛未來的棒球選手生涯？王父回應「我沒有想那麼多，眼前先幫他復原才是真的。」

至於仍然昏迷的謝沛帛，林志銘表示，今天已為謝童清創，但他兩側顱內出血及腦腫，腦壓不算高，能否改善昏迷狀態，還要後續觀察。

關於普悠瑪駕駛尤振仲今晨從宜蘭地檢署偵訊回院，羅東聖母醫院社區醫療副院長郭約瑟表示，尤4、5點回醫院後，神情疲累，上午去看他時仍在熟睡，目前只見醫護人員與家屬，且這對尤來說是個雙重打擊，尤本身是車禍受害者又被外界究責，這是相當巨大的壓力衝擊，院方日後在輔導上會多琢磨。

另外，聖母醫院表示，住在加護病房的姚姓婦人（44歲），有脊椎粉碎性骨折，四肢並沒有明顯的知覺，今天凌晨0時許已出開刀房，目前她意識清楚，而她的親友陳女也還在加護病房，院方會全力協助她們。

(中時 )

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