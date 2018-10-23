苗改場研發分子檢測技術 救5千萬元草莓苗

2018年10月23日 17:28 中時 游昇俯

苗改場場場長呂秀英表示，採樣需保留葉柄2公分。（游昇俯攝）

每年十月份是草莓種植季節，但近年草莓好發炭疽病，潛伏感染時無明顯病徵，發病時卻容易隨著孢子雨水蔓延，國內每年因此要損失20%草莓種苗。農委會苗栗區農業改良場研發「炭疽病分子檢測技術」，可快速檢測出草莓種苗感染與否，幫助農民種植前清除病株，估可節省下5000萬元育苗成本。

苗改場場場長呂秀英表示，炭疽病是由真菌引起，潛伏草莓苗時看不出來，但草莓是走莖蔓生的植物，母株得病會帶給子株，真菌孢子還會隨著雨水蔓延，造成巨大農損，苗改場研發的「炭疽病分子檢測技術─巢式聚合酶連鎖反應引子對」，可監測到帶菌種苗，在未發病前先淘汰掉，減輕育苗損失。

她說，傳統酒精檢測法，需要潮濕培養出橘紅色菌泥，再透過顯微鏡觀察孢子型態，辨識是否為炭疽病孢子，既需要專業人員來辨識，且耗時約14天；新的分子檢測技術，農民只要剪下採種母株葉子送交苗改場，保留2公分葉柄作為樣本，即可比對炭疽病的DNA，在2天內得知是否帶菌，辨識簡單，且大幅縮短檢測時間。

目前國內草莓農8成是靠自己育苗，從四月育苗到十月，草莓母株可蔓生出20至50倍的草莓苗；呂秀英說，統計國內每年所需草莓種苗約2500萬株，其中20%會因感染炭疽病而損失，以每株種苗10元估算，分子檢測技術約可減少5000萬元育苗成本的耗損。

她並表示，傳統酒精檢測法成本約30元，新分子檢測技術則是120元，但目前農友採樣送交苗改場檢測，無需花費，檢測成本由政府吸收，歡迎農友主動洽詢苗改場，提前預約。

(中時 )