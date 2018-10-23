企排》台電男女排挑戰連霸 新生力軍強勢挑戰

企業14年甲級男女排球聯賽本周末開打，男、女子組共8支球隊的教練(前排)、代表球員(後排)出席開賽記者會。(陳筱琳攝)

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中時電子報
陳筱琳／台北報導

企業14年甲級男女排球聯賽，將在10月27日於屏東縣立體育館點燃戰火，今年以「IGNITE新勢代」為口號，男、女子組都有新隊伍加入，總共8支勁旅展現球技。

14年企排男子組除了球迷熟悉的台電、長力、MIZUNO三隊，由106學年UVL大專排球聯賽季軍國北教大、殿軍台北市大組成的conti隊也來勢洶洶，conti隊教練還是中華男排前任「黃金左手」林顯丞領軍。

企排男子組王者台電，本季要挑戰5連霸，今天代表出席記者會的隊長張善源，表示自己從企排2年一路打到14年，看到進場觀眾人數不斷增加，場地也越來越好，自己也成了隊上的大學長，要帶領學弟走下去，「至於5連霸，我要說的是球隊已經做好準備，請大家放馬過來吧！」

女子組除了挑戰7連霸台電女排隊、中國人纖及ATTACKLINE之外，本季加入「極速超跑」，以全運會高雄市代表隊、高中女排強權中山工商學生、校友為班底，隊長是從教練工作回歸的「蛋姐」廖琬如，她說：「大概有6年沒比賽過了，自從2012從國家隊退役後，就回到台灣師大擔任助理教練到現在，這段期間除了在學校跟學生做些基礎球技，每周也會額外自主訓練兩天，其他則是跟著教練安排的訓練課程，來找回比賽的感覺。」

極速超跑隊執行教練林靜怡，是繼ATTACKLINE教練鄧衍敏之後，第二位執教企排球隊的女性執行教練，她表示，球隊集結過程短，還要透過比賽來增加默契，「我們是以挑戰者心態面對企排，希望能走到最後，越來越進步。」

14年企排整個球季長達6個月，無法到現場支持的球迷，也可以透過FOX體育台欣賞直播，今年12月29日也會在台北市立體育館首度舉行明星賽，例行賽免費進場，明星賽、挑戰賽則需購票進長。

本季企排開幕周適逢萬聖節，現場會舉辦限定版小球活動，也推出到各場館朝聖蓋章的「排球護照」供球迷收藏，希望延續2017台北世大運、2018雅加達亞運男排奪銅的排球熱潮。

(中時電子報)

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