曹晏豪拍戲來真的 《噬罪者》殺青大膽示愛蔡淑臻

2018年10月23日 17:35 中時 林淑娟

《噬罪者》演員出席殺青酒。（公視）

《噬罪者》演員出席殺青酒。（公視）

公視將在明年推出探討人性的優質新戲《噬罪者》，日前舉辦殺青酒會眾星雲集，一掃戲劇本身的沉重氛圍，主要演員都開心出席。除了男女主角莊凱勛、夏于喬外，還有許久未有新作品的蔡淑臻、剛與歌手魏如萱登記結婚的隆宸翰等人，之前為戲大秀六塊肌的曹晏豪，這次在劇中也有相當激情的演出！

曹晏豪這次在劇中飾演殺人犯莊凱勛的弟弟，雖然劇中女友是林子熙，卻與蔡淑臻有相當親熱的對手戲，讓他害羞得忍不住大叫「我把第一次獻給她了！」他表示，沒想到與蔡的第一次合作就這麼刺激，但是怎麼樣的親熱戲則表示還不能說，期待明年播出再讓大家驚豔。在被問到對於大他11歲的蔡淑臻第一印象為何，曹晏豪直說「超正！超有魅力！整個人都被她吸引了」，他還開玩笑地表示要借酒壯膽跟女神告白！

每次演出都相當認真的曹晏豪，這次在劇中有幾場戲需要用頭撞牆壁，原本工作人員以為他會作一些防護措施，或是藉由角度呈現避免受傷，沒想到拍攝時因為覺得情緒到了，所以就來真的直接撞下去！重補鏡頭也是換另一邊繼續撞，敬業得把自己撞得滿頭包，收工回家才發現額頭腫了超大一包，但他謙虛的表示「當下只擔心明天會不會無法連戲的問題」。

日前已與魏如萱登記結婚、踏入人生另一個重要階段的隆宸翰，劇中與夏于喬飾演論及婚嫁的情侶，看似美滿的生活卻在女方的前男友出現後變了調。入戲之深就連在拍戲空檔看到于喬，腦中也不斷想著「妳到底要不要接受我」、「可不可以對我積極一點！」完全無法放鬆。雖然飾演記者角色個性需要比較犀利、咄咄逼人，一但面對女友夏于喬就會完全不同，變得非常溫柔體貼、簡直新一代暖男代表！

隆宸翰表示自己的個性反應慢、容易詞窮，與角色反差相當大，好在身邊常會接觸到反應快的人，像魏如萱也是反應比較直接、喜歡直來直往的相處，便常拿他們或是紀錄片來參考。

(中時 )