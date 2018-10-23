台中花博推雲嘉嘉「縣市週」優惠 力邀民眾熱情參與

台中市長林佳龍與雲林縣、嘉義縣市副首長，今日共同簽署「台中宣言」。（圖／嘉義縣府）

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台中市政府斥資86億元打造的「台中世界花卉博覽會」，將於11月3日開幕，台中市長林佳龍今（23）日下午帶領花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」，前往雲林縣宣傳花博，並與雲林縣長李進勇、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣副縣長李明岳共同簽署「台中宣言」。

林佳龍並於現場公布今年12月3日至7日為雲林「縣市週」活動，嘉義縣市週為明年1月21至25日。活動期間，只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠，力邀雲嘉嘉民眾參與花博盛會。

會中，林佳龍與雲林縣長李進勇、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣副縣長李明岳共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念。

這次台中花博主題為「花現GNP」，翻轉過去代表國民生產毛額的Gross National Product，重新定義為Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活的理念，強調讓人與人、人與大自然間可以永續發展；也希望透過花博，讓人們在忙碌的生活中靜下心來，感受大自然的美好，聆聽花開的聲音。

台中花博將於今年11月3日至明年4月24日在后里、外埔及豐原三地同步登場，當初在籌辦花博過程中，原訂場地於后里舉辦，後因發現保育類動物石虎，考量避免破壞石虎的生態環境，進而調整活動場地，展場也因此由一分為豐原、后里與外埔，更為了保存后里馬場的古蹟與歷史建物而修改內容，獲得園藝生產者協會（AIPH）肯定，將「台中國際花卉博覽會」冠名為「台中世界花卉博覽會」。

林佳龍表示，台中花博不只是一次性的展覽，而是改造台中市成為綠色永續發展城市的運動，經市府團隊3年多的籌備，廣受各界期待，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好。

(工商 )

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