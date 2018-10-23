一分鐘登階測肺活動 抽大阪來回機票

台灣胸腔暨重症加護醫學會將舉辦一分鐘登階測肺功能活動，鼓勵民眾正視肺部健康。(圖／台灣百靈佳提供)

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時報周刊

現年65歲不菸不酒的賴太太，懷孕時因感冒誘發氣喘，從此肺功能就比常人差。本身不抽菸的她，因長年在公園汽機車入口處售票，不知不覺讓自己長時間暴露於汽機車廢氣中。歷經多年久咳不癒，在10多年前確診中重度肺阻塞。

去年冬天，更因肺炎導致呼吸困難，送醫急救「那時我真的喘到痛不欲生，覺得自己真的快要撐不下去了!」賴太太說。所幸，在醫師的搶救下，賴太太在住院10幾天後平安出院，目前疾病控制良好。

「肺阻塞是沉默的殺手」，台灣胸腔暨重症加護醫學會委員暨羅東博愛醫院副院長邱國欽表示，10年前肺阻塞被排除在10大死因之外，這幾年，肺阻塞已躍居國內10大死因第7位。在全球，肺阻塞位居第3名。

民眾想要測試自己的肺功能，可以利用一分鐘登階測試，邱國欽建議民眾，爬樓梯若在一分鐘之內爬30階(約1-2樓半)未達，屬肺阻塞高風險；一分鐘內攀爬樓梯未達30-50(約1-3樓)屬中度風險；一分鐘內攀爬樓未達50-60階(3樓以上)屬於低度風險。

此外，為提高民眾對於肺阻塞的認知、強化病識感，響應2018世界肺阻塞日主題「Never too early，never too late」，鼓勵民眾積極檢視自我健康，今年秋冬醫學會將擴大陸續在台北象山、新北觀音山、桃園、台中大坑十號步道、高雄壽山、台南虎形山打造肺阻塞衛教山，並同步在台灣大車隊計程車上播放「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」衛教資訊，讓民眾隨時隨地、邊爬邊測肺阻塞。

同時並舉辦更舉辦「1分鐘邊爬邊測肺阻塞送大獎」活動: 11/1起http://www.asthma-copd.tw/events/COPD-1minute-rapid-test/網站上，完成登階篩檢即有機會抽中大阪來回機票，活動到02/28 (四) 截止!

(時報周刊)

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