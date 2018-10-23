新北市建「腦中風緊急醫療照護網」 把握黃金治療期

2018年10月23日 17:24 中時 譚宇哲

台灣平均每44分鐘就有1人死於腦中風，發病後的3小時內是提升腦中風患者的黃金治療期，新北市府2016年建置「腦中風緊急醫療照護網」，讓中風病患3小時內接受靜脈溶栓治療率從2015年的4.4％攀升至去年達7.6％，增加患者完全復原率。

新北市長朱立倫23日頒發獎座，感謝腦中風網絡醫院共同守護市民健康，並呼籲民眾一發現有中風前兆要趕快打119叫救護車，爭取治療時效。

朱立倫表示，新北市2016年起結合消防局及10家醫院，組織腦中風緊急處置照護網，讓缺血性腦中風的病人能及時被送到醫院，施打靜脈血栓溶解劑，2017年並結合台大、榮總、三總及林口長庚等醫院，引進新的微創腦導管「動脈取栓術」推出照護網2.0版。

新北市衛生局統計，2016年9月至2017年12月，新北市中風病人到醫院超過3小時的比例，從2015年80.0％降到67.3％，3個小時內接受靜脈溶栓治療從2015年的4.4％到2016年成長到6.7％，2017年達7.6％。

衛生局表示，中風可分為血管破裂的出血性及堵住血管的缺血性中風，其中缺血性中風的比例高達75%，治療方式主要是靜脈注射血栓溶解劑，把堵住血管的血栓溶解掉，讓腦細胞重新得到血液供應，臨床上，發病3小時內經過治療3個月後，可增加33％的機會復原到可獨立生活，甚至完全恢復正常。

因此，新北市腦中風緊急醫療照護網正是問了爭取腦中風病患接受靜脈溶栓治療的黃金3小時，目前新北市立聯合醫院三重院區、部立臺北醫院、輔大、亞東、雙和、淡水馬偕、臺北慈濟、耕莘以及汐止國泰與恩主公及永和耕莘等11家，相關訊息可至衛生局http://www.health.ntpc.gov.tw/查詢。

(中時 )