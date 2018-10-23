藍委質疑楊翠代理促轉會主委不合法 杯葛院會逼楊翠「請假」

2018年10月23日 17:28 中時 鄭舲

促轉會因前副主委張天欽自比「東廠」風波，前主委黃煌雄請辭下台，主委懸缺由促轉會發言人楊翠暫代。國民黨立委吳志揚不滿楊翠列席今天下午的總質詢，佔據備詢台杯葛院會，要求楊翠離開，最後楊翠以「因公請假」為由離開院會，總質詢才得以繼續進行。

立法院會今天下午繼續進行總質詢，在進入司法及法制組質詢時，排定質詢的國民黨立委吳志揚因不滿楊翠列席院會，要求程序發言，遭會議主席立法院副院長蔡其昌拒絕。吳志揚以昨日的政黨協商稱不接受楊翠列席備詢，藍委曾銘宗、孔文吉、許毓仁等人也都站上質詢台，拿著「非法代理不得列席」手板聲援吳志揚。

蔡其昌認為，吳志揚可以運用質詢時間提出質詢，不應杯葛；吳志揚則堅持拒絕楊翠列席，雙方爭執不下，蔡其昌只好宣布院會休息五分鐘。經協調後，蔡其昌宣佈楊翠「因公請假」，楊翠離開院會，總質詢才繼續進行。

吳志揚隨後在質詢時強調，楊翠坐在那裡，跟法制不合，因為依據促轉條例第八條，行政院長任命時，就必須講清楚誰是主委、副主委、專任委員，如果有出缺，應依程序補齊，也就是行政院長提名、立法院同意才能上任。

吳志揚說，比較中選會若出缺，是由其他委員互推一人代理主委，公平會則是由行政院長指定委員一人代理主委，但促轉條例卻沒有相關規定，因此促轉會現在主委、副主委都出缺的情況下，唯一正辦是賴清德趕緊再提名。國民黨團也已向行政法院提出訴訟，申請假處分，在新主委產生前不能上任。

(中時 )