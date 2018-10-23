提升面試經驗值 新北就服站AR虛擬主管來拆招

2018年10月23日 17:35 中時 譚宇哲

AR虛擬面試系統會產出面試結果建議報告及五力分析圖。（譚宇哲翻攝）

精進面試技巧有撇步！新北市就業服務處建置「AR虛擬面試系統」，藉由真人虛擬面試主管親自提問，讓求職新鮮人練習見招拆招，快速累積面試臨場應對技巧，虛擬面試結束後還可以重播自我介紹影片，供求職者自我調整修正，在正式面試前做好萬全準備。

就服處全國首創的AR虛擬面試系統目前在板橋、三重、新店就業服務站同步推出，提供求職民眾現場體驗面試情境，面試者可以從一開始的30秒快速自我介紹錄影後，緊接著由真人虛擬面試主管登場與面試者問答，結束後產出面試結果建議報告及五力分析圖，透過手機掃描後即可保存紀錄。

而民眾也可重複觀看30秒的暫存自我介紹影片，客觀了解本身自我介紹時需加強的地方，透過逼真的模擬面試，也能初步了解面試時的基礎問答內容。

勞工局長許秀能表示，面試是求職者錄取與否的第一個挑戰，在求職面試前先透過模擬面試體驗，預先練習累積經驗，將有效大幅提升求職者的面試問答應對能力。

AR虛擬面試系統結合人資專家智慧及最新的AR技術，帶領求職民眾親臨職場面試情境真實感受，受測後搭配面試主管或就服紅娘的分析解說，提供民眾良好的面試應對參考，自8月1日推出至9月10日已有1577名求職者體驗，歡迎有求職面試需求的民眾前往體驗。

(中時 )