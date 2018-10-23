全國射箭區域對抗賽445位選手同場競技

2018年10月23日 17:34 中時 陳育賢

2018年全國射箭區域性對抗錦標賽新竹市站23日於富禮國中登場，計有445位射箭選手同場競技。（陳育賢攝）

2018年全國射箭區域性對抗錦標賽新竹市站，23日於富禮國中登場，來自全國445位射箭選手同場競技，竹市在地優秀國手譚雅婷及林詩嘉也下場爭取佳績，歡迎民眾於賽會期間到場參觀，並一起位選手加油打氣。

國家隊教練倪大智表示，舉辦這場比賽最主要目的是要讓基層選手們有好的賽事機會磨練經驗，雖然是區域性對抗賽，但有多個縣市跨區域、單位來參賽，竹市在地的優秀國手譚雅婷及林詩嘉也同場競技，可提供給基層選手很好的學習經驗。

教育處長李芳齡則表示，藉由賽會的舉辦，下1個譚雅婷及林詩嘉很可能就在這樣的賽會中脫穎而出，目前新竹市已將射箭運動列為重點發展項目，成為培育國內優秀射箭選手的搖籃，在市長林智堅全力推動下，市府對發展各項射箭比賽不遺餘力，希望藉由這項運動賽事，讓與會選手在比賽中互相競技交流。

教育處表示，全國射箭區域性對抗錦標賽賽程將至26日，賽程組別共10組分別為公開男女組、高中男女組、國小男女組、國中男女新人組、國小男女新人組，此次有來自全國10個縣市共計445位選手參加。

市長林智堅指出，新竹市射箭運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，竹市優秀選手譚雅婷和林詩嘉在里約奧運奪下女子射箭團體賽項目銅牌，今年8月又在雅加達亞運榮獲反曲弓女子團體銀牌，反曲弓混雙項目也由來自新竹市的陳怡瑄奪下金牌，未來會持續落實4級培訓工作，讓射箭運動向下札根。

(中時 )