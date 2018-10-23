男子到派出所問自己是不是逃犯 警：你是的，請進！

警察在外查案辛苦，有時也會遇到通緝犯「自投羅網」的案例。（示意圖非本新聞/本報系資料照）

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中時電子報

現代人很多是在外地工作，以致沒收到法院會警局送來的各種傳喚通知，甚至自己被通緝也自知。有一名男子就是走進派出所，向值班警員說想查詢一下自己是不是逃犯，結果警員從電腦資料清查，果然這名男子還真的是一名詐欺通緝犯，警員得知不勞而獲，忍住沒笑出來，還很客氣對這男子說，「你被通緝了，請進！」。

這件讓受理警員啼笑皆非的「自投羅網」發生在日前有天中午，在中國大陸杭州的某派所，一位男子走進了報警大廳，提出想查一下自己是不是逃犯。聽到這一請求，在場民警感到十分奇怪，但還是拿起該男子遞過的身份證，打開了全國在逃人員資訊系統進行了查詢。

受理查詢的警員說，我們核對了這名男子身份證和姓名，還有系統裡的照片，查後得知，他確實是一名涉及共同詐騙案的逃犯。為了防止該男子逃跑，在告知他查詢結果之前，還特意安排了一位警員和一位特勤隊員站到了該男子身後。

據《新京報》報導，該男子姓金，40來歲，江蘇人，自稱從上海來杭州批發布料。采荷派出所從上海警方處得知，金某在明知沒有能力履行合同能力的同時，與協力廠商簽了七十餘萬（人民幣）的合同，涉嫌合同詐騙。而「自投羅網」的原因，是因為他最近老接到上海警方的電話，他懷疑遇到詐騙，特來查證。

這名不請自來的通緝犯被「請入」派出所做筆錄時說，他說他最近老接到自稱上海警方的電話，說他涉及合同詐騙，還把他列為了網上追逃對象，要他配合調查。他覺得自己的事兒沒那麼重要，以為是詐騙電話，就趁著來杭州到我們派出所查詢一下，沒想到是真的。

(中時電子報)

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