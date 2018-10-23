山芙蓉盛開　嬌嫩迎暖陽

2018年10月23日 17:38 中時 沈揮勝

山芙蓉粉白嫣紅，美麗極了！（沈揮勝攝）

山芙蓉盛開美不勝收。（沈揮勝攝）

花色燦爛。（沈揮勝攝）

就在路旁。（沈揮勝攝）

從路旁道坡上有10多棵都正盛開。（沈揮勝攝）

秋末冬初，是山芙蓉花開時節。日月潭山區溪邊路旁，最近山芙蓉陸續綻放，粉白嫣紅、爭妍鬥豔，為山景添丰采；其中日月潭台21甲線大竹湖路段，以及台21線新中橫觀山路段，公路兩側正值花期，美得讓人心醉。

日月潭導覽解說暨交流協會理事長李秀霞表示，潭區目前開得最燦爛的地點是在台21甲線（俗稱環潭公路）指標3.95K的東側坡地，也就是大竹湖「日月湧泉」往伊達邵方向400公尺處，大約有10棵全都在盛開中；其中有2棵貼近路側，剛好對向路側有可容納5、6輛小型車的停車空間，常吸引過路民眾駐足欣賞。

新中橫公路花況則集中在指標128至132K觀山路段，綿延數公里、目不暇給；不過該道路指標133至134K今年夏季因豪雨坍方，目前正執行護坡工程，公路總局信義工務段實施整點放行10分鐘管制措施，民眾若欲行走該道路，宜先打聽清楚。

日月潭生態解說員李秀玲、東光社區發展協會總幹事蔡鴻銘指出，山芙蓉也叫木芙蓉、醉芙蓉，由於紅色花苞綻開後，顏色會逐漸變成粉紅、淡白，色澤豐富，因此也有人稱它為千面美人，再加上秋冬後開始萌苞，另博得「拒霜」之名。

台灣原生的山芙蓉與大陸引進的園藝種木芙蓉雖有差異，但名稱似乎被「混著用」；有人認為原生山芙蓉上午呈白色，午後漸轉粉紅，接著收縮謝掉變紅色。不管哪種說法，同1株山芙蓉樹上，常同時存在幾種不同顏色的花朵，是不爭事實。

(中時 )