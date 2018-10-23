法院查扣「超跑女神」林思吟60雙名牌女鞋 執行署拍賣31萬多元

2018年10月23日 17:54 中時 陳志賢

行政執行署台北分署23日下午拍賣「超跑女神」林思吟名牌女鞋。(台北分署提供)

「超跑女神」林思吟被控以投資名義，詐騙6500萬元，台北地檢署囑託法務部行政執行署台北分署今天下午拍賣她被查扣的LV、香奈兒等名牌的149雙女鞋，總計賣出60雙鞋，賣出總金額31萬6900元。至於未賣出的89雙鞋，台北分署近日將再拍賣。

38歲的林思吟因外型姣好，能言善道，常跟名車拍照，名牌不離身，被封為「超跑女神」，但她被控假借投資名義，詐騙表妹、國小同學12人投資共6500多萬元，2017年11月被依詐欺罪判刑8年7月。

台北地檢署為追繳犯罪所得，囑託行政執行署台北分署變賣檢方扣押林女的名牌物品。台北分署今日下午2時30分拍賣林思吟的149雙名牌女鞋，價格自1000至1萬8000元不等，拍賣約1個半小時結束，總計賣出60雙鞋，拍賣總金額為31萬6900元。

台北分署主任行政執行官鍾志正表示，檢方扣押林思吟的名牌女鞋、名牌包及飾品共346件，今天是拍賣女鞋部分，共有42人領取號碼牌競標。

鍾志正說，今天的拍賣，最受歡迎的是香奈兒女鞋，拍出價格比預定價格高出許多；至於未賣掉的女鞋，及詢問度最高的名牌包，未來也將陸續變賣。至於今天尚未賣掉的89雙女鞋，近期內將有第2次變賣程序，台北分署會另外公布拍賣時間。

(中時 )